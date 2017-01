Gamarra: siete presuntos estafadores fueron identificados durante desalojo | VIDEO

Decenas de agentes de la Policía Nacional desalojaron una galería ubicada en el cruce de las avenidas Bausate y Meza con Gamarra en La Victoria. El local fue tomado por usurpadores para alquilarlo a terceros luego que el verdadero dueño, Carlos Casassa Bacigalupo, fuera dado por muerto.

Siete personas, quienes lograron ser identificadas, serían procesadas por el delito de usurpación, además de los otros que alquilaron los locales de la galería.

En declaraciones a América Noticias, el abogado de Bacigalupo agradeció la intervención policial que puso freno a los estafadores.

“En el marco de la defensa hemos procedido a reivindicar el bien a los hermanos Casassa Bacigalupo, propietarios y poseedores del inmueble. Agradecemos la intervención de la policía que puso freno a una gavilla de estafadores", dijo.

Por otro lado el vigilante de la galería, Erick Salomón Villegas Vila, sería denunciado por asociación ilícita para delinquir. Al parecer habría permitido el ingreso de los presuntos usurpadores al local.

Cabe señalar que estos estafadores engañaban a la gente vendiendo y alquilando parte de este predio.

Algunos comerciantes expresaron su molestia debido a que nunca recibieron la notificación del desalojo.

“Me entero que a las 05:00 am. que han roto las puertas, que están tapiando todo, han sacado las cosas a la calle, no hay notificación, no hay papeles de nadie, yo tengo una posesión notariada de hace un año”, dijo una de las comerciantes”, indican.