EsSalud realizará despistajes de cáncer de mama, próstata y cuello uterino

Hasta el 31 de enero del 2017 la población asegurada a EsSalud de los distritos de San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, Lurín, Chorrillos, al igual que la provincia Constitucional de El Callao, serán beneficiados con exámenes preventivos para descartar cáncer de mama, cuello uterino y próstata en unidades móviles completamente equipadas.

Estas unidades móviles, que iniciaron operaciones en agosto del 2016, han recorrido los departamentos de Arequipa, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y están nuevamente en Lima dada su gran acogida. Los asegurados de los siguientes distritos podrán acceder al servicio.

San Juan de Lurigancho, Hospital Aurelio Díaz Ufano del 02 al 31 de enero.

Ate, Frontis de la Municipalidad de Ate del 19 al 31 de enero.

Lurín, CAP II Lurín, del 17 al 21 de enero.

Chorrillos del 23 al 31 de enero.

Posteriormente, estas unidades de prevención del cáncer irán visitando otros departamentos del país facilitando el acceso del asegurado a este servicio que muchas veces por tiempo y distancia no es posible.

La atención comprende despistaje de cáncer de cuello uterino, para mujeres entre 21 y 65 años, despistaje de cáncer de mama para mujeres entre 40 y 74 años y despistaje de cáncer de próstata para varones entre 40 y 74 años.

Para solicitar una cita, el asegurado solo debe presentar su DNI, no requiere pertenecer al distrito de intervención, es decir un asegurado de cualquier distrito puede atenderse en la unidad móvil. Los interesados pueden pedir informes a la línea gratuita 0800 78006 de lunes a viernes de 7 am a 8 pm y los sábados de 8:00 am. a 5:00 pm.