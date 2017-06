A medida que pasan los años, hay cada vez más cambios en el cuerpo humano y el pene no es la excepción. Sin embargo, no todos saben cuáles son las transformaciones por las que pasará el miembro viril y cuando suceden los varones suelen preocuparse, pensando que no es algo normal.



Tamaño. Según el portal Bienestar180, el tiempo hará que se pierda la tonicidad de los músculos pélvicos y esto afectará el tamaño del pene. Las grasas también reducen el flujo de sangre.

PUEDES VER Sexo en el agua: cinco cosas que debes saber antes de practicarlo



Sensibilidad. La edad baja la testosterona y eso causa mayor dificultad al momento de que el pene se erecte. Es necesaria mayor estimulación para que los hombres puedan sentir mayor placer.



Curvatura. Se han reportado una gran cantidad de casos de varones que acumulan ‘tejido cicatrizal’ debajo del miembro, que causa una curvatura que puede ser sumamente dolorosa y, en ocasiones, es necesario que se haya una intervención quirúrgica.



Color. El glande suele perder sus tonos púrpuras debido al poco flujo sanguíneo.



Exposición. A medida que pasan los años, el vello púbico disminuye y el pene queda más expuesto. Hay casos en los que se pierde todo el vello de esa zona.