Este importante Taller ampliará los conocimientos de los docentes en estas dos fecha.

“La importancia en la realización de este tiempo de talleres, sobre todo los protocolos que se tiene que cumplir en cada una de uno de los fenómenos naturales que se presenta, tal y como ocurrió un Trujillo, donde la gente que construyo sus viviendas en los cauces de los ríos que por años han estado secos, sin embargo con estas lluvias retomaron su curso, y vimos las consecuencias, y no es culpa de la naturaleza, al contrario esperamos que sirva de lección y no se repita, otro de los aspectos que hemos visto que las Instituciones se preparan para el simulacro, pero en realidad nos prepararnos para el sismo y no para el simulacro, debemos trabajar más en ese aspecto”, indicó Jorge Asmat Castro, Jefe de Gestión.