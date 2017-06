Promover la meritocracia fue una de las propuestas pilares que hizo Edgar Alarcón Tejada cuando asumió el cargo de Contralor General de la República en junio de 2016. Ocho meses después, esa promesa entró en contradicción y designó a dedo a su prima hermana, Noelia Soto Tejada como jefa de la Oficina de Control Interno (OCI) de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) en Arequipa. Estas oficinas son órganos descentralizados de la Contraloría, cuya misión es fiscalizar el correcto uso de los actos y fondos del Estado.

PUEDES VER Edgar Alarcón: Fiscalía abre investigación al contralor por lavado de activos



La resolución suscrita por Alarcón aparece publicada el 11 de marzo de este año. Soto Tejada tiene su oficina en el tercer piso de la universidad arequipeña. Cuando La República le preguntó sobre su vínculo familiar con el contralor se molestó y acusó a este diario de tergiversar la información. “Es un tema familiar que no tiene nada que ver con el ejercicio de funciones” dijo. Intentó defenderse argumentando que ella lleva años laborando en esta institución y en su ascenso no hay impedimento legal. “Si quieren hacer bulla de eso háganlo que a eso están acostumbrados”.



Cómo se probó el vínculo



Alarcón y Soto son primos hermanos por el lado materno. El árbol genealógico se configura así: Guillermo Tejada y Julia Escobedo tienen once hijos entre ellas las hermanas Nancy y Silvia Tejada Escobedo. La primera es madre del contralor mientras que Silvia es progenitora de la jefa de la OCI de la Unsa. El vínculo se probó con partidas registrales de un inmueble en Arequipa que dejaban los patriarcas de la familia a sus hijos. La partida de nacimiento de Noelia Soto acredita que su madre es Silvia Elena Tejada Escobedo.



Sobre la designación de Soto en la jefatura de la OCI la falta ética está acreditada, , los presuntos actos de nepotismo- (contratar a familiares con cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad) y tráfico de influencias deben investigarse. Según el abogado Jorge Sumari Buendía lo que podría salvar al contralor son detalles de la norma. Pese a tener el vínculo familiar la ley establece que se comete nepotismo cuando se contrata a un pariente pero no se precisa si la designación también es penalizada. Soto es nutricionista.El 2008, postula al cargo de Auditor Junior II en la Oficina Regional de Control (OCR) de Moquegua e ingresa. El delito se hubiese consumado si Alarcón la habría contratado. El abogado Juan Carlos Rebaza no descarta un posible tráfico de influencias empero es categórico en señalar que el Contralor debió abstenerse de firmar la resolución a favor de su prima hermana. Por no inhibirse la resolución de nombramiento debería quedar nula. Se siguen echando sombras sobre la transparencia de este alto funcionario cuya misión es luchar contra la corrupción.

Trayectorias paralelas



Edgar Alarcón Tejada es arequipeño. Terminó de estudiar Contabilidad en la UNSA en 1983. Su currículum solo muestra que en 1997 empezó a trabajar en la Contraloría. En el 2001, asumió la Gerencia de Finanzas.



Noelia Soto obtuvo su título profesional en la especialidad de Nutrición en la UNSA. El 2008 postula al cargo de Auditor Junior II en la Oficina Regional de Control (OCR) de Moquegua e ingresa. El actual contralor seguía en el cargo de Gerente de Finanzas.



Entre el 2011 y 2014 Edgar Alarcón se desempeña como Gerente Central de Operaciones, Gerente General y Gerente de Auditoría Especializada.



De acuerdo a un registro de personal de la Contraloría del primer trimestre del 2011, para esa fecha Noelia Soto figuraba como Profesional Asistente II. Es en este cargo que realiza auditorias en la región de Moquegua.En junio del 2016 se oficializa la designación de Edgar Alarcón como Contralor General de la República en reemplazo de Fuad Khoury. Nueve meses después, su prima es designada en Arequipa como jefa de la OCI de la UNSA.

El contralor no respondió a nuestros pedidos de descargo.