Ejecutivo confía en que Basombrío y Vizcarra superarán interpelaciones

“Tengo dos ministros camino a la interpelación, uno de la semana pasada y otro en esta semana. Pero, la verdad, tenemos las cifras y la información para demostrar que las cosas están avanzando”, manifestó. "[Las interpelaciones] nos distraen, pero es un reto más para seguir enfocándonos en darle mejores servicios al ciudadano", agregó.

En diálogo con RPP Noticias, Zavala destacó la gestión de Basombrío, dio detalles sobre algunos avances en la lucha contra la inseguridad ciudadana, así que considera que la interpelación planteada por Fuerza Popular será una oportunidad para que el titular del Mininter exponga su trabajo.

"Va a ir a explicar lo que está haciendo. Esta es una oportunidad. Basombrío trabajó durante los últimos meses extraordinariamente. Las víctimas reales que van y denuncian delitos se han reducido. Las extorsiones en las empresas se han bajado índices hasta a menos del 20 %. Se está avanzando", comentó.

El fujimorismo acordó el martes, por unanimidad, presentar una moción de interpelación contra Basombrío, por diversos temas relacionados a su cartera, y también por las marchas de presuntos grupos subversivos, como el Movadef, frente de fachada de Sendero Luminoso

Zavala quiere pensar que la interpelación a Basombrío no tiene un trasfondo ideológico, por la postura crítica contra el fujimorismo que mostró antes que asuma la cartera. "No puedo concebir que [la interpelación] tenga que ver con ideologías. Queremos presentar cifras, informar. Si me estás diciendo que esto tiene ideología, espero que no", refirió.

En otro momento, el premier descartó posibles cambios en el Gabinete Ministerial y descartó que la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, -como se ha especulado, vaya a dejar el cargo. "Hoy no tenemos programado hacer algún cambio. La ministra Pérez Tello se va a quedar, no me parece que esté en la congeladora", finalizó.