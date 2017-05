Marcelo Odebrecht no está obligado a responder a fiscal Germán Juárez

El fiscal Germán Juárez Atoche , quien investiga al ex presidentey su esposa Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos, viajará a Brasil este lunes para interrogar al ex CEO de Odebrecht, Marcelo Odebrech t, pero podría regresar con las manos vacías.

El ex mandamás de Odebrecht tiene la potestad de, donde no es colaborador eficaz. Podría decidir no responder al interrogatorio del fiscal Juárez.