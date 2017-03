Keiko dice que "no blindan pedófilos", pero no apoyaron creación de comisión investigadora de caso Sodalicio

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró esta noche durante una actividad partidaria que en su agrupación política "no blindan a pedófilos". No obstante, esto contrasta con las acciones de su bancada, la cual este jueves evitó que se cree una comisión en el Congreso para investigar los casos de abuso sexuales en el Sodalicio de Vida Cristiana.

Como se recuerda, la bancada fujimorista recomendó este jueves a la Defensoría del Pueblo para que se encargue de la investigación, que cree un subgrupo dentro de la Comisión de Justicia del Parlamento para que supervise este trabajo y que se apruebe la imprescriptibilidad de los delitos de violación de menores. Según el vocero de Fuerza Popular,Luis Galarreta, la decisión se debía a que el Congreso no podía investigar "cualquier tema de interés público" -lo cual no es precisamente cierto, ya que investigó en años anteriores el caso Utopía.

"Nos han dicho que en Fuerza Popular estamos blindando pedófilos. Es absolutamente falso. Ustede saben cuál es mi posicion personal: estoy a favor de la pena de muerte para los violadores. El Congreso y Fuerza Popular han tomado una serie de medidas para llegar a la verdad. 3 congresistas han presentado un proyecto de ley para declarar imprescriptibles las acusaciones de violaciones a menores", aseguró Keiko durante el evento por el séptimo aniversario de Fuerza Popular.

No obstante, es importante señalar que la propuesta de su bancada caería en saco roto, dado que la Defensoria no cuenta con las facultades requeridas para abordar esta investigación, ya el Sodalicio no es una entidad estatal ni una empresa de servicios públicos.

Además, con la creación de un subgrupo de trabajo solo se encargaría de hacer un seguimiento al trabajo de la Defensoría -que sin facultades no podría empezar la investigación. El Congreso no indagaría directamente con los acusados ni con quienes acusan.

"Si estas denuncias son verdad, estos malditos tendran que sentarse y recibir la pena que se merecen", enfatizó Keiko durante su discurso. ¿La recibirán, de verdad?

Cabe recordar que uno de los mayores críticos de la decisión de la bancada fujimorista es el congresista de Peruanos por el Kambio, Alberto de Belaunde, quien ha señalado que con las opciones presentadas no se "podrá hacer una investigación igual de seria" que la que efectue una comisión investigadora.