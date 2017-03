Carlos Bruce considera que interpelación a Vizcarra "no es un demérito para un ministro"

El vocero de la bancada de Peruanos por el Kambio (PPK), Carlos Bruce, se refirió a la interpelación que realizará el Pleno del Congreso al ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, por el caso de la adenda del aeropuerto de Chinchero. En ese sentido, el legislador aseguró que este recurso no debe representar un desprestigio para cualquier ministro.

Bruce consideró importante que se haya aprobado el pedido para interpelar a Vizcarra, destacando que es importante que el titular de Transportes y Comunicaciones acuda porque es una "obligación democrática".

“Es una obligación democrática, por eso nuestra bancada no votó en contra. La interpelación no es un demérito para un ministro, es un pedido de información (…). Yo he sido ministro de Estado y venía al Congreso cuando me citaban, eso no es nada malo”, afirmó el legislador.

De otro lado, el parlamentario de PPK no quiso especular ante un posible escenario de censura, dado que en el Legislativo no la han propuesta de manera formal.

"No me voy a adelantar a situaciones que no se han producido. Ustedes han escuchado a los vocero de todas las bancadas, ninguno ha planteado eso”, añadió.

Cabe recordar ahora el ministro Vizcarra deberá presentarse ante el Pleno del Congreso el próximo 16 de marzo para responder el pliego de 82 preguntas por el caso de la adenda del contrato de concesión al consoracio Kuntur Wasi para la construcción del aeropuerto de Chinchero, en Cusco.