PPK confía en que Martín Vizcarra aclare cuestionamientos sobre Chinchero

suscripción de la adenda de Chinchero. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski , explicó las motivaciones que lo llevaron a adelantar que haría cuestión de confianza por Martín Vizcarra, quien eventualmente será interpelado en el Congreso por la

En diálogo con RPP, el jefe de Estado explicó que provocaron una “reacción fuerte” cuando el titular del MTC fue llamado “vende patria”. Como se recuerda, esta calificación usó el congresista Víctor Andrés García Belaunde para criticar a Vizcarra.

“A mi vicepresidente y ministro lo acusan de vende patria, lo que obviamente provoca una reacción muy fuerte mía. Por eso yo hable de que si hubiera censura, esa sería mi posición. (...) Él va a contestar todo perfectamente bien y se aclarará todo esto de Chinchero”, declaró.

algunos defectos en la financiación del proyecto”. Por esta razón, dijo, se planteó una adenda para rebajar el costo del proyecto. Kuczynski recordó que el contrato se licitó durante la gestión de su antecesor en el cargo, Ollanta Humala , y este tenía “”. Por esta razón, dijo, se planteó una adenda para rebajar el costo del proyecto.

“El costo total del proyecto ha bajado a 40%, sobre todo el costo financiero. Eso es muy positivo”, acotó, remarcando que no es la primera vez que la referida obra entra en un entrampamiento antes de ver la luz.

“Es la octava vez que el aeropuerto de Chinchero está en la puerta de horno y no lo dejan entrar. Entonces también hay que entender la historia aquí. Además, se dicen cosas realmente si ninguna base”, subrayó el mandatario.

En otro momento también se refirió al proceso de licitación de la carretera Interoceánica Sur, adjudicado al consorcio que integra Odebrecht en el 2005, cuando PPK era ministro de Economía. Por este proyecto vial la constructora asegura haber pagado US$ 20 millones en coimas al líder de Perú Posible.

“Los ministros no firman contratos, lo que se firmó fue la aprobación de seguir el proceso. También se dice que se paró el SNIP, no es verdad. Esta carretera tenía un estudio de factibilidad (…) El presidente Toledo sí quería dejar esto andando antes de que él se fuera, ahora parece que era por razones personales. No lo sé, todo eso se tendrá que demostrar”, argumentó.