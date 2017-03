ProInversión contradice declaración de Juan Monroy en Comisión Lava Jato

ha sido puesto en entredicho por ProInversión. La declaración que ofreció el abogado Juan Monroy a la Comisión Lava Jato del Congreso sobre la supuesta falsedad del informe que emitió en el 2005 para avalar el contrato de la carretera Interoceánica,

La entidad manifestó a través de un comunicado que, efectivamente, el 4 de agosto del 2005 el Estudio Monroy y Abogados emitió un informe sobre las implicancias que la Contraloría derivó, observando la participación de las empresas que no podrían contratar con el Estado, como Odebrecht y Graña y Montero.

Esto contradice lo manifestado ayer por el letrado en el grupo parlamentario que investiga este megaproyecto. Monroy negó haber entregado el acta legal el 4 de agosto y sostuvo que pudo haber sido trasladado el 9 o 10 de agosto de ese año.

“Si allí esa acta dice que es el mismo 4, es una mentira. No hay absolutamente nada que pruebe que eso ha ocurrido. Además, no puede ocurrir por la cantidad de información que hay en la consulta. Es imposible que se haya anticipado, porque es el 3 de agosto cuando llega el oficio de la contraloría diciendo tengan cuidado, no vayan a contratar con tal y tal”, manifestó.

No obstante, ProInversión informó que el mismo estudio Monroy emitió otros tres informes con fechas 23 de agosto, 8 y 12 de setiembre del 2005. “Todos los informes son complementarios respecto al informe inicial emitido por el estudio el 4 de agosto”, manifiestan.

¿Por qué era tan importante el documento del estudio Monroy? ProInversión consultó a este despacho las observaciones que hizo la Contraloría sobre el impedimento que tenía Odebrecht y Graña y Montero para participar en obras públicas, pese a los procesos judiciales pendientes.

El estudio de abogados informó entonces que la compañía brasileña no tenía juicio pendiente. Se argumentó que la observación de la Contraloría era en alusión a distintas empresas y se calificó la advertencia de “inocuo”.

“La factura emitida por el Estudio Monroy Abogados con fecha 23 de agosto de 2005, en la descripción de concepto señala: ‘Preparación del informe legal de fecha 04 de agosto del 2005, con relación al oficio respectivo y del informe legal ampliatorio de fecha 23 de agosto del 2005’”, concluye la entidad en el pronunciamiento.