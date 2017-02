"Julia Príncipe cometió un error al mostrar afán de protagonismo", afirma Christian Salas

Christian Salas, exprocurador anticorrupción, consideró que la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe, cometió un error al mostrar afán de protagonismo en torno al caso Odebrecht.

“Yo creo que ahí cometió un tremendo error (al decir que no hay indicios y que no hay delación). Aquí Julia Príncipe se equivocó tremendamente. El afán de protagonismo no es bueno, hay que dejar a los actores que cumplan su trabajo”, dijo en declaraciones a Ideeleradio.

Salas agregó que el cargo de Príncipe “es un ente administrativo”. “No es que ella se pueda sentar con los procuradores y decir, “mira, aquí vas a pedir embargo”, “aquí este colaborador”. No. Ese no es su rol”, sostuvo.

El exprocurador indicó que el titular del Consejo de Defensa Jurídica no puede confundir su labor con la del procurador.

“Es un administrativo. Ese es el presidente del CDJE, no es el paladín de la lucha anticorrupción, ese es el procurador del caso. Esa diferencia hay que tenerla clara. Ese afán de protagonismo muchas veces termina perjudicando a la propia institución”, afirmó.

Asimismo, cuestionó que se continúe con el mismo esquema de trabajo del gobierno anterior, en el que existe la posibilidad de injerencia de los funcionarios que administrativamente tiene un cargo superior.