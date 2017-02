Barata: "La presión era grande para entregar dinero a campaña de Ollanta Humala"

Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en Perú, respondió un cuestionario formulado por el Ministerio Público, donde dio detalles de las coordinaciones que hizo con Nadine Heredia para la entrega de 3 millones de dólares a la campaña de Ollanta Humala en 2011.

En el cuestionario de 13 preguntas, difundido por El Comercio, Barata señaló que existió una "presión grande" para entregar dinero a la campaña de Humala.

"Fueron 3 o 4 entregas, ella me llamaba, me pregunta cuando iba a llegar el recurso, yo le decía de acuerdo a las circunstancias, una semana o algunos días, la presión era grande, porque necesitaban para campaña, pero no era tan sencillo realizar la operatividad para hacernos de ese dinero", dijo.

Asimismo, recordó que la entrega de los aportes se realizaba solo entre él y Nadine Heredia. En el acto no participaban terceras personas.

"Entrábamos en la habitación pequeña, conversábamos, hacía la entrega y eso era todo. En una oportunidad, no recuerdo si antes o después de la entrega, llegó Ollanta Humala, el cual comenzó a hablar de su proyecto político, al final de la conversación, me dijo que agradezca a Marcelo, en referencia a Marcelo Odebrecht", sostuvo.

Al ser consultado por Martín Belaunde Lossio, quien fue asesor de Ollanta Humala, afirmó que sabe de quién se habla, pero no recuerda haber hablado con él y tampoco haber entregado dinero.