Comisión Lava Jato comenzará la investigación a empresa OAS en marzo

Las investigaciones a la empresa brasileña OAS por las presuntas irregularidades en las obras de la Municipalidad de Lima durante las gestiones de Luis Castañeda y Susan Villarán comenzarán en marzo, como lo dio a conocer el presidente de la comisión Lava Jato

En una entrevista con el Diario Gestión, el titular de dicho grupo parlamentario manifestó que la investigación respecto a la irregularidad para anular el proyecto Río Verde comenzará próximamente.

“Estamos empezando con Odebrecht y luego pasaremos a otras empresas brasileñas (…) Con OAS y después con Camargo Correa y Andrade Gutierrez”, declaró al citado medio.

Cabe recordar que una investigación de IDL-Reporteros permitió conocer comunicaciones entre el expresidente de OAS, el detenido José Pinheiro, y Giselle Zegarra, exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima.

En dichas comunicaciones se revelan coordinaciones para anular el proyecto Río Verde, impulsado por Villarán, previo a que Castañeda asuma funciones.

Albrecht no pudo dar a conocer la fecha en la cual la exalcaldesa y el actual burgomaestre serían citados para declarar ante el grupo parlamentario. No obstante, afirmó que no se necesita la moción de Fuerza Popular para “ampliar las facultades de la comisión” e investigar el caso OAS.

De otro lado, el congresista fujimorista agregó que también investigarán a los gobiernos regionales, entre ellos Callao, Piura y Áncash.