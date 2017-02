Ministra Pérez Tello a Kenji Fujimori: "La inmunidad no es del congresista, sino del Congreso"

Marisol Pérez Tello, se refirió al pedido del congresista La ministra de Justicia y Derechos Humanos,, se refirió al pedido del congresista Keiko Fujimori para que se le levante su inmunidad parlamentaria para que pueda ser investigado por la fiscalía respecto al incremento patrimonial de la empresa Limasa. En ese sentido, manifestó que esto representa un gesto importante, pero no pasa de eso.

En una entrevista con Canal N, Pérez Tello recordó que el congresista fujimorista no tiene derecho a renunciar a su inmunidad, pese a lo que él expresó.

"Es un gesto. Importante, pero es inviable. La inmunidad no es del congresista, sino del Congreso. No es que uno sea dueño de su inmunidad y pueda renunciar a ella", señaló la titular de la cartera de Justicia.

"No tiene ningún impacto en la decisión del Congreso. La inmunidad protege la institucionalidad y también que no exista una investigación política (...) Si hay móvil político, no se levanta la inmunidad", recordó.

En tanto, Pérez Tello expresó su rechazo a la posición de Keiko Fujimori de considerar que la investigación a sus hermanos se trata de una "cortina de humo". "No comparto posición de Keiko", detalló.