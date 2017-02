Mulder: “Alejandro Toledo manda una especie de sicario del derecho a defenderlo”

Alejandro Toledo, en el proceso por sobornos de Odebrecht. El parlamentario de la Célula Parlamentaria Aprista, Mauricio Mulder , criticó la defensa que ejerce el excongresista Heriberto Benítez por las acusaciones que afronta el exjefe de Estado,, en el proceso por sobornos de Odebrecht.

En declaraciones a Canal N, el legislador sostuvo que, a su juicio, Toledo Manrique revela cuán solo está Toledo Manrique al confiar su defensa legal en un personaje relacionado a la red criminal del empresario Rodolfo Orellana y el exgobernador César Álvarez.

“Esto (la defensa de Benítez) revela la soledad del señor Toledo en el sentido de que ningún abogado seria ha querido representarlo. Se está jugando el todo por el todo, es evidente que no va a venir y manda a una especie de sicario del derecho a que diga lo que tenga que decir”, anotó.

Benítez apareció sorpresivamente esta mañana en el juzgado como segundo abogado del líder de la chakana. Él cuestionó durante toda la audiencia el pedido fiscal para dictar prisión preventiva por 18 meses contra el exmandatario.

“El solo hecho de Heriberto Benítez sea el abogado de Toledo ya debe significar para el juez Carhuancho que no solo le dé 18 meses (de prisión preventiva al ex presidente), sino 24 meses. Y no solo a Toledo, sino al propio Benítez, quien tiene un proceso por ser la mano derecha de Álvarez en Áncash y de Orellana”, subrayó Mulder.

También sostuvo que no cree que el Poder Judicial admita los argumentos que ensayó la defensa del acusado. Cabe anotar que el juez dictará una resolución desde las 6 de la tarde.