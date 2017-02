Fujimorismo busca citar de grado o fuerza al fiscal del caso Odebrecht

Pablo Sánchez; sin embargo, las investigaciones podrían verse entorpecidas por el Congreso ante la insistencia de citar al fiscal El Ministerio Público viene trabajando el caso de los sobornos entregados por Odebrecht de forma reservada para no alertar a los implicados, tal como lo señaló este martes el fiscal de la Nación,; sin embargo, las investigaciones podrían verse entorpecidas por el Congreso ante la insistencia de citar al fiscal Hamilton Castro

Constitución del Congreso. Con el respaldo del bloque fujimorista y aprista, la comisión Lava Jato busca citar de grado o fuerza al fiscal del caso Odebrecht para que informe las indagaciones sobre el escándalo de corrupción que involucra a funcionarios y políticos peruanos en el cobro de coimas por parte de la constructora brasileña. Así lo refiere un informe presentado hoy por la comisión de

PUEDES VER: Pablo Sánchez anuncia que Fiscalía pedirá hoy prisión preventiva para Alejandro Toledo

El fiscal Castro no se ha presentado en dicha comisión, presidida por el legislador fujimorista Víctor Albrecht , en dos oportunidades, debido a que la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público no le otorgó el permiso, bajo el argumento de que existe un acuerdo de confidencialidad con Odebrecht.

Junta de Fiscales Supremos nuevamente prohibió al fiscal Castro Trigoso asistir a otra convocatoria de la comisión Lava Jato, lo que ha provocado un enfrentamiento con las bancadas de Sánchez Velarde anunció este martes que lanuevamente prohibió al fiscalasistir a otra convocatoria de la comisión Lava Jato, lo que ha provocado un enfrentamiento con las bancadas de Fuerza Popular y el APRA

El fiscal de la Nación sostiene que la institución que dirige se rige sobre su autonomía y en la reserva de la investigación respecto a las millonarias coimas que dicha empresa brasileña ha reconocido haber pagado en el Perú entre el 2005 y 2014.

Precisó que la Fiscalía está obligado a mantener en reserva su trabajo y cuidar de que los hechos no sean conocidos públicamente, pues ello alertaría a los involucrados y afectaría las pesquisas.

Pablo Sánchez también se refirió sobre la última presentación del fiscal Castro y recordó el trato que este recibió por parte de los miembros de la comisión Lava Jato. “Si lo invitan a una casa y lo tratan mal, ¿volvería usted a la casa ante una nueva invitación? No, ¿no es así? No podemos permitir, y la junta lo ha decidido así, que los fiscales que sean invitados a la comisión del Congreso sufran un maltrato. Eso no es permisible. No estamos de acuerdo con ello”, manifestó.

Desde el Ministerio Público han criticado la insistencia del Parlamento, ya que incluso Mauricio Mulder propuso evaluar una acusación constitucional contra Sánchez Velarde. Ello podría entorpecer los avances logrados hasta el momento por la Fiscalía y que ha permitido implicar a importantes exfuncionarios.