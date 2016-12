El muro que nos Separa

Rubén Paredes Ramírez*

Hace medio año escucho llorar a un niño en una casa posterior a la mía. Bueno, me dije, es normal que los niños lloren, en mi casa también hemos tenido primos que lloraban bastante. Lo curioso es que esto se repetía por varias veces a lo largo de las semanas. Sinceramente, no hice nada. Solo me repetía: “Ojalá deje de llorar, pobrecito”. Había tiempos que era seguido, tiempos que no. Finalmente, lo olvidé y seguí con mi vida. Yo también tengo cosas por las que ocuparme, me repetía.

Hace 1 mes, este niño lloró todas las noches de un fin de semana, cosa que nos asustó. Llamé inmediatamente a la Línea 100, y me pidieron varios datos, pero faltaban cosas esenciales como la dirección exacta de la casa de donde provenían los llantos o el nombre de los padres o del niño (obviamente no los conocía), por lo que la llamada no fue fructífera. Entonces me decidí a que esto tenía que parar, que no podía oír a un niño llorar sin saber qué tenía o quién era o si lo estaban agrediendo y yo de brazos cruzados inmerso en mi propio y diminuto mundo.

Conseguí una escalera y me colgué a ver quién era; observé unos dormitorios desordenados y dos niños jugando en el patio de casa, uno de ellos (el que yo escuchaba llorar) es un niño con habilidades especiales. Al día siguiente fui a ver cuál era la dirección de la casa, me acerqué a los vecinos, algunos no querían dar información, otros me hicieron pasar a su casa y me contaban que también oían llantos pero que no habían hecho nada al respecto porque “así son los niños, lloran”. Tratando de no indignarme y sonreír para conseguir información les seguía la corriente.

Conseguí la dirección, el nombre de la madre y saber que los dormitorios donde vivían eran alquilados. Llamé a Línea 100, nuevamente, y se pudo concretar la solicitud, ellos iban a enviar a un equipo del Centro de Emergencia Mujer y dar alguna solución. Después de ello, los llantos del niño han disminuido considerablemente, hasta en alguna ocasión yo he hablado desde mi patio al patio de mis vecinos, pidiéndoles que lo cuiden. Al menos ya saben que el niño no está sólo, por más que nos separe un muro.

Lo más curioso de todo esto es la cantidad de personas que me animaron a no ir, a no involucrarme en este tema; los vecinos oían los llantos y no se atrevían a hacer algo al respecto.

No saben qué satisfacción me da ahora oír al niño reír y hablar, más que llorar.

Creo que estos sentimientos, como los que sentí, son comunes. El mundo de hoy nos está “entrenando” para solamente preocuparnos en nosotros mismos, de nuestras necesidades ¡y nada más!, el resto que se las arregle como pueda. Nos estamos acostumbrando, lamentablemente, a convivir con las desgracias de los demás y no hacer nada al respecto, hacernos los ciegos ante el sufrimiento del prójimo. Pudiendo ayudarles, no lo hacemos.

En mi caso, un muro nos separaba al niño y a mí, no podía (por obvias razones) derrumbar el muro, así que tuve que subir más alto que él y hasta tomar otro camino y llegar al lugar. Tuve que poner a mi egoísmo a descansar un poco y salir de mi zona de confort para conseguir información de este niño; finalmente, en el proceso, me doy cuenta que, al ir a ayudarlo a él, me estaba ayudando a mí.

No podemos seguir desconectados del prójimo, de nuestros entornos, no basta sólo con pensar que otros se van a hacer cargo del problema, tenemos que involucrarnos, sentir con el otro, ponernos en su lugar.

¿Queremos un mundo mejor?, pues tenemos que construirlo juntos, de otra manera no será.

(Línea 100 es un Servicio Gratuito de cobertura nacional a cargo de un equipo de profesionales especializados en brindar contención emocional, orientación e información en temas de violencia familiar y abuso sexual, con acceso desde cualquier teléfono fijo, público o celular durante las 24 horas del día).

* Arquitecto. Miembro de CVX Chiclayo y agente pastoral del Centro Loyola de Chiclayo.