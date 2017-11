Así fue, el “apoyo” de Odebrecht a la campaña de Humala el 2011

Ollanta Humala y Nadine Heredia recibieron tres millones de dólares de constructora Odebrecht, para la campaña electoral del Partido Nacionalista Peruano, entre fines del 2010 y los primeros meses del 2011.

Esto es lo que declaró el exdirector ejecutivo de Odebrecht Latinvest, Jorge Enriquez Simoes Barata, a fines de enero último, al acogerse a la colaboración eficaz ante ante el fiscal Hamilton Castro, en la ciudad de Sao Paolo, Brasil.

Además, Barata dijo que ese dinero salió de la caja 2 de la constructora Odebrecht, es decir, de la Oficina de Operaciones Estructuradas. Este era un dinero fuera de la contabilidad legal de la compañía que se utilizaba para el pago de sobornos y el financiamiento de partidos políticos.

El juez federal de Curitiba, Sérgio Moro descubrió el 2014 que este fondo se formó con el dinero que se desviaba de los contratos con las principales constructoras brasileñas firmaban con Petrobras, la compañía petrolera estatal de Brasil.

La ruta del dinero

"En los contratos que las compañías brasileñas firmaban con Petrobras había unas reglas de juego que determinaban el pago de beneficios. Del 1% a 2% de cada contrato de millones de dólares se dividia 50% para los agentes de Petrobras y otro 50% para el financiamiento de Partidos Políticos", precisó Moro. Además, el fondo se alimentaba de contratos ficticios o sobrevaluados en obras publicas locales, como la red que operaba en el Perú, Gonzalo Monteverde.

Jorge Barato declaró que a mediados del 2010, el presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht le informó que ha pedido del expresidente Lula se daria una donación de tres millones de dólares al candidao Ollanta Humala.

Para esto viajó a la sede de la compañía en Sao Paulo donde se reunió con Valdemir Garreta, en el hotel Melia Jardin Europa, con quien coordinó la entrega del dinero en Brasil.

Garreta es una persona allegada a Lula, en cuyo gobierno ocupó el cargo de Jefe Municipal de Abastecimiento. Barata recuerda que en esa reunión Garreta le dijó que conocía a Fernando Migliacio, operador de la caja 2.

A su regreso a Lima, Barata se reunió con Humala y Nadine Heredia en el departamento que la pareja tenia en la avenida Armendariz, donde le confirmaron que recibirían dinero de Brasil, a través de Valdemir Garreta.

El exdirector ejecutivo de Odebrecht refirió que se entregó un primer millon de dólares a Garreta en Sao Paulo y que este se encargó de trasladarlo a Lima. Otra cifra similar se entregó directamente a Nadine.

Barata agregó que avanzado el proceso electoral, Heredia lo llamó y le dijo que necesitaban más recursos, por lo que se comunicó con la Oficina de Operaciones Estructuradas. Entonces,le enviaron tres remesas en efectivo de 300 mil dólares, cada una, que entregó personalmente a Nadine.

No era soborno

El exdirector ejecutivo de Odebrecht enfatizó que el dinero entregado a Heredia no era un soborno, sino un aporte a una campaña política. Al respecto, negó que Odebrecht hubiera tenido que pagar o recibiera pedidos de sobornos de funcionarios publicos por el proyecto del Gaseoducto del Sur Peruano.

Lo dicho por Barata coincide con dos anotaciones en las agendas de Nadine donde se indica “barbudo”: 1.9 millones) y "Barbudos": 1 millón. También con una hoja excel encontrada a el departamento de operaciones estructuradas que indicaba "Proyecto OH" y 4,8 millones de reales, que al cambio de la época era tres millones de dólares.

Lo niegan

Al conocerse la declaración de Barata, el abogado de Humala, Alberto Otárola dijo que el presidente estaba tranquilo. "Es un dicho de Barata, que esperamos que tenga un sustento aprobatorio. Además, no existe delito porque este monto, cuyo origen o recepción no se han aceptado, ha sido a personas que no han estado en el Gobierno. Y, en el último de los casos, se trata de una infracción a la ley electoral ya prescrita", afirmó.

Por su parte, el abogado de Nadine, Wilfredo Pedraza señaló que ella niega haberse reunido con Barata.

En tanto el publicista Luis Favre negó haber recibido dinero para entregar a la campaña del Partido Nacionalista. "No recibí, ni me fue solicitado entregar dinero para los responsables de dicha campaña”, anotó. La comisión Lava Jato citará a Nadine para los próximos días y lo mismo realizaría el fiscal Germán Juárez. En el gobierno de Humala, Odebrecht recibió obras en el Perú , por 24 mil 901 millones de soles.❧

