Twitter: madre fue descubierta intentando tomarse selfie y su reacción es viral

Con las irrupción de las redes sociales y los teléfonos móviles la vida de las personas cambió para siempre. Y no solo lo chicos están a la moda, también los padres de familia.

Un video colgado en la red social Twitter registró una curiosa escena familiar: Una joven descubrió a su madre intentando tomarse un selfie y le dio una sorpresa. El resultado fue viral.

En las imágenes se ve como la chica se acerca sigilosamente al cuarto donde estaba la mujer y le grita: “Mamá”. La aludida salta del susto e intenta disimular su verdadera intención.

“Todavía no puedo con la reacción de mi madre”, dijo Itati Lopez, la usuaria que compartió el material en la red social Twitter.

El video fue retuiteado más de 20 mil veces y ganó 29 mil “me gusta” desde el pasado 27 de febrero.

El mensaje por supuesto reventó en las redes sociales. Los amigos de la chica se solidarizaron con la madre, aunque también crearon memes de esta escena que fue tendencia.



I still cant get over my moms reaction pic.twitter.com/UAfCJS4IzO