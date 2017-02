Facebook: fue despedida de canal de TV por ser “demasiado guapa” | FOTOS

ganó respaldo de muchos. Emma Hulse, una joven británica, denunció a través de Facebook que fue despedida de su trabajo por un hecho insólito, por ser “demasiado guapa”. La joven de 24 años hizo la grave publicación que en pocos minutos

Según manifestó, fue contratada por la cadena de televisión UNIT TV. Sin embargo, el día que acudió a desempeñar el cargo otorgado, a los pocos minutos fue comunicada que había sido cesada.

Sin mayor razón le comunicaron a Hulse que “debía estar en una pasarela”. La mujer no se quedó callada y fue a exigir una explicación a la dirección de la empresa. Sin embargo, la justificación del director fue otra aberración

"Fui allí y hablé con el director. Él me preguntó: '¿eres modelo? ¿Por qué no estás en la pasarela desfilando? (...) Llevaba pintalabios, pero desde mi punto de vista no me estaba comportando mal ni me había vestido inapropiadamente. Llevaba pantalones y blusa. De verdad no creo que estuviera siendo inapropiada", narró.

Incluso manifestó que el sujeto trató de cortejarla cuando hacía su reclamo. Sin embargo, UNIT TV se pronunció a través de un comunicado descartando cualquier razón superficial para despedir a la joven británica

"Nos dimos cuenta que había unas cuantas cosas con las que no estábamos contentos respecto a Hulse, decidimos no continuar con el empleo y terminar con su contrato en tres meses. Sentimos que no encajaba con nosotros y que llevaba a cabo acciones que no estaban en línea con la política de la compañía", expresaron desde la compañía.