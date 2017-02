Facebook: novio irrumpe clase de profesora para pedirle matrimonio | VIDEO

Para nadie resulta sencillo sorprender a la personas que más amas, sobre todo, cuando estás apunto de hacer la tradicional pedida de mano. No es una tarea fácil, pues bien puedes recibir un "sí" o un "no" de ella, pero este joven se armó de valor, se arriesgó y al final tuvo éxito. La escena romántica fue grabado a través de la opción 'Facebook Live' y no tardó en volverse en viral.