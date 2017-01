Facebook: troleó a su sobrina cuando le dijo que la pinte como una princesa | VIDEO y FOTOS

personajes con vestidos de colores y de rostros suaves y perfilados. La pequeña Valentina es una aficionada de las princesas. Colecciona muñecas de este tipo y no se pierde películas donde salen estosy de rostros suaves y perfilados.

Un día despertó con la intención de parecerse a su personaje favorito y para ello requería la colaboración de su tía, Stefany Romanov. La niña le solicitó que le pinte como una princesa y el resultado es un éxito en las redes sociales

Valentina nunca imaginó que, no solo no habría parentesco a lo que quería, la serie de trazos le harían parecer una mujer adulta, aunque lo tomó con buen humor. “No me gustó ese pintaje porque las princesas siempre son bonitas”, dijo la niña a su tía.

La mujer publicó una serie de fotografías de su ‘obra maestra’ en Facebook provocando una ola de “likes”. En tres días consiguió 7 millones de vistas, 120 mil sagres y más de 30 mil comentarios.

Varios internautas señalaron haberse sentido conmovidos por la ‘travesura’, otros esperan que en algún momento Romanov repita la hazaña con sus propios hijos. Algunos usuarios confesaron sentirse identificados.

