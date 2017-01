Todas las personas en algún momento de su vida han tenido un mal día, pero pocos tienen la oportunidad de ser recompensados a pesar de ello. Esta suerte tuvo una joven canadiense que trabaja como camarera.

La chica de 20 años de edad trabajaba en un turno usualmente tranquilo, pero que ese día fue muy agitado. Así que comenzó a perder la paciencia hasta que llegó al restaurante Mongo's Grill una persona que le cambió de estado de ánimo.

“Todo estaba tardando un poco más, y yo estaba realmente ansiosa y estresada. Esta mujer me dijo que solía ser una camarera y comprendió lo que sentía”, dijo Jennifer Peitsch, quien vive en la ciudad de Winnipeg

Esta persona le dio una propina de mil dólares por un consumo que apenas llegaba a los 87 dólares.

“Pensé que era un error, pero me aseguró que era la cantidad correcta, y yo sólo comencé a llorar y darle muchas gracias”, agregó la afortunada trabajadora, que ahora podrá pagar toda la deuda de su tarjeta de crédito.

El dinero llega como un alivio porque tiene la chica tienes dos empleos para solventar sus gastos. En la mañana de 07:00 a.m. hasta las 04:00 p.m. trabaja en una tienda y en la noche labora como camarera.

Jennifer hizo su post en Facebook, el mismo que recorrió la red social hasta dar con la identidad de la donante: Lisa Julia Holgate. Esta mujer dijo que se conmovió con las ganas de trabajar de la chica.

“Ella me preguntó por qué hice eso, y me dijo que era una buena persona, allí me di cuenta de que ella era una buena persona y que está trabajando duro y se lo merecía”, comentó a la CBC News.