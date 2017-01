Facebook elogia a mujer con Síndrome de Down que da importante lección

no es un obstáculo para alcanzar sus sueños. Ella padece Síndrome de Down y su historia motiva a miles en Collete Divitto es una adolescente que ha demostrado al mundo que su enfermedad. Ella padece Síndrome de Down y su historia motiva a miles en Facebook

La joven residente de Boston, en Estados Unidos , sufrió el rechazo de empleadores que descalificaron sus calidades cuando postulaba a un trabajo. Esta situación la empujó varias veces a reflexionar y encontrar la forma de salir adelante.

"Muchas personas que me entrevistaron me dijeron que yo era muy guapa, pero que no era una buena opción para ellos. Fue muy doloroso y me sentí muy rechazada", señaló Divitto en una entrevista a un medio local.

Desde pequeña la mujer demostró sus dotes en la repostería, era una aficionada a la cocina y la preparación de dulces. Este conocimiento previo la motivó cuando creyó que nunca encontraría un empleo.

Así, un día Collete decidió que era momento de fundar su propio negocio y no depender de un empresario que no valore sus conocimientos. Con la ayuda de su hermana creó su propia panadería que llamó ‘Collettey’.

Esta historia motivó a miles de jóvenes en esta condición que atraviesan la misma situación. Por el momento, la empresa de la joven sigue creciendo y pronto podrá contratar personal con y sin discapacidad.