Pide en Facebook a mujeres no mostrar sus cuerpos y usuarios arremeten contra ella | FOTO

“Cuando usted ponga una foto suya semidesnuda en facebook, haciendo una pose sexy, mostrando los pechos, o acostada seductoramente en su cama, lo único que haces es que las personas tengan deseo sexual por ti”, señala el post de Facebook.

La página de Facebook agrega: “En realidad ninguno de esos tipos que les gusta, comentan o envían mensajes privados te ama. Todo lo que ellos quieren es usarla y luego tirarla a la basura”.

El mensaje final ha causado gran atención por parte de miles en las redes sociales . “Mujer, no muestres tu cuerpo en Facebook, no sabes que clase de personas, ven tus cosas, eres una mujer bella, no necesitas fotos, ni mostrar tanto, eso es vulgar y fuera de lugar, conquista con tu simpatía, con tu educación, hazte valer”.