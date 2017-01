Cindy Díaz: "Sería mezquino no estar agradecida con 'Al fondo hay sitio"

La peruana Cindy Díaz, regresó de Colombia donde está nominada a Mejor actriz en los Premios ChipTv, para unirse a la grabaciones de 'Solo una madre', la nueva telenovela de América Televisión. La actriz dejó Perú tras culminar su participación en la sintonizada 'Al fondo hay sitio', serie en la que interpretó a 'Milagros'. Aquí grabó además, la película 'Rosa Chumbe', una de las más reconocidas en festivales extranjeros.

"Me parece que 'Al fondo hay sitio' me dio la oportunidad de que conozcan mis películas, que puedan conocer mi obra de teatrro, que sepan que estuve estuve en Colombia. Siempre voy a estar agradecida porque antes, mis seguidores que eran pocos, me seguían porque me vieron en cine. e pronto mi Fanpage creció y tenía un club de fans o los Cindy lovers (sonríe) y todo gracias a 'Milagros' de 'Al fondo hay sitio' . Así que sería un poco mezquino tener un recuerdo negativo. Estoy feliz", dijo durante la conferencia de la telenovela que protagoniza junto a Liliana Trujillo, como madre e hija.

La actriz interpretará a 'Marjorie', una joven de clase alta. “Yo les decía a los actores de Colombia (donde está nominada por la telenovela 'Todo es prestao'): chicos, ya no voy a ser una hippie que anda por la calle y no tiene qué comer, y se gana la vida leyendo las cartas. Ahora soy una chica adinerada que ha vivido siempre cómodamente”, sostuvo en alusión a su personaje. Díaz agregó que tras culminar de grabar 'Solo una madre', continuará buscando "la internacionalización".