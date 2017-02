Difundir. Transmitir. Tender puentes. Radio Mixtura nace, a decir de sus gestores César Medina y Jorge Vértiz, “como una alternativa a algo que no encontrábamos en los demás programas. A lo largo de este tiempo hemos ido ganando experiencias, por nuestro programa han pasado bandas noveles, grupos consagrados, tanto locales como extranjero, creo que en todo estos años hemos ido sumando contactos y amigos”. Y el compromiso original se mantiene intacto, peleando porque los diversos espacios de comunicación que hay en el país unan esfuerzos para nutrir la propia escena. Conversamos con César mientras se alista para su gira “No nos pueden parar Argentina 2017”.

Entrevista de Santiago Pillado-Matheu

¿Cómo sientes la evolución de la escena local en estos 8 años?

Bueno creo que el rock peruano (en general) atraviesa por un buen momento; la cantidad de bandas que han sacado material en los últimos años es considerable, la variedad y diversidad de estilos nos dan a la vez una muestra de la riqueza cultural que tenemos en el país. Claro está que las bandas han tenido que remar en la mayoría de casos solos, hace 8 años por ejemplo la exposición en medios como la radio o televisión era escasa; ahora hay más opciones pero fueron producto de las propias bandas, quienes organizándose en colectivos, en sellos o disqueras, o agrupándose para organizar ferias de sellos independientes por ejemplo; toda esta lucha ha dado sus frutos. Si vemos por ejemplo a las bandas que han podido salir de gira en los últimos años veremos que cada vez son más las que pueden salir del país, obviamente tampoco estamos en el paraíso pero creo que con trabajo se puede seguir logrando cosas importantes. Todavía hay muchas cosas que hacer, como abrir los espacios a más bandas. En nuestro país no hay (salvo intentos esporádicos) una política cultural que involucre no solo a bandas de Lima, sino también a grupos de provincias. Ahora por ejemplo desde el año pasado entraron algunas bandas a dos canales de televisión pero sería bueno que el espectro de bandas sea más amplio y diverso.

¿Cómo definirías el trabajo de Radio Mixtura en todo este tiempo?

Bueno Mixtura tiene dos etapas. La primera empieza en el 2001 y va hasta en el 2002 en Radio Enmanue (Huaycán, Cono Este de Lima), y surge como una necesidad de llenar vacíos que en esa época no encontrábamos en los espacios radiales, es decir quisimos programar las bandas que nos gustaban y al no encontrar esas opciones en radios las creamos nosotros mismos. La segunda etapa surge en febrero del 2009, esta vez tomando internet como vehículo para llegar a las personas; y es precisamente está segunda etapa la que contamos actualmente ya que desde que empezamos no hemos dejado de colgar una edición semanal; a la fecha estamos llegando a las 380 ediciones en estos 8 años de Mixtura. Nosotros hemos visto pasar a muchos programas en estos años, algunos duraron poco, otros algo más; lo que quizás no sabe la gente que escucha es que no es fácil mantenerse activo, por un lado están los recursos como el diseño web, el hosting, el dominio (es decir presupuesto anual) y por otro está el tema de cumplir con los plazos de cada semana. Jorge y yo nos propusimos que a pesar de las obligaciones, circunstancias, etc, no debemos dejar de colgar cada semana una edición, es decir quizás la principal bandera de Mixtura sea la constancia.

También, cuando empezamos quisimos trascender las fronteras, obviamente internet es un elemento ideal para ello pero quisimos buscar un mecanismo más directo y cálido, tanto con la gente que nos escuchaba como con las bandas o artistas que entrevistábamos. Por eso desde el 2010 participamos como medio de comunicación acreditado al festival Cosquin Rock en Argentina; (a fin de mes estaré por octava vez consecutiva en dicho festival); también he ido acreditado al Festival Altavoz en Medellín, Colombia, en ambos lugares hicimos muy buenos amigos y contactos importantes para el trabajo de Mixtura. De más está decir que en cada viaje tenemos como regla llevar la mayor cantidad de material de bandas peruanas para difusión.

¿Cuál es la percepción que se tiene afuera del rock independiente hecho en el Perú?

Como te comentaba en la pregunta anterior, cada año que viajamos llevamos una gran cantidad de discos; los dejamos a gente metida en radio, revistas y también productores de conciertos. Lo que percibo de ellos (luego de algunos días que han escuchado los discos) es que tienen un buen concepto de la música que se hace acá; siempre recibimos muy buenos comentarios y eso en realidad nos alegra. No es fácil tampoco cargar 50 o 60 discos pero al ver que esa acción cumple su cometido pues nos queda la tranquilidad de aportar nuestro granito de arena. Por ejemplo este año voy al Cosquin Rock y a la siguiente semana estamos haciendo un tour de cinco fechas en distintos lugares de Buenos Aires con Bacterias de Cusco y Niño Calavera de Chile. Como tú sabrás no es fácil organizar tantas fechas afuera, todo esto se logra gracias a los contactos que hemos podido mantener en este tiempo, a la confianza que tienen en nuestro trabajo y sobre todo a la apuesta de las bandas por llevar su música a otros lugares. Este tour denominado No Nos Pueden Parar, es un trabajo que me ha tomado cerca de diez meses organizarlo, traté de ver todos los detalles y preparar las condiciones y creo que se ha armado algo bueno. Empezamos el 1 de marzo en La Cultura del Barrio, pasamos por Dr. Tazo en Escobar, luego vamos a La Plata, el sábado tocarán en el mítico Salón Pueyrredón de Capital Federal y cerramos el tour en Pilar. Son cinco días en los que trataremos de seguir impulsando el trabajo que hacemos con las bandas y obviamente como en cada viaje aprenderemos también, de eso se trata todo esto.

Has editado varios discos en los que se mezclan varias bandas de la región, ¿cómo se logra tender puentes entre artistas autogestionados? ¿Es muy difícil hacerlo sosteniblemente?

Mixtura empezó como un programa de radio pero en el camino vimos la necesidad de ampliar el horizonte. Hemos organizados ferias-conciertos, hemos hecho algunas giras con bandas por lugares como Arequipa, Cusco, Ilo, Arica (Chile); y también creamos nuestro sello Mixtura Records con el cual editamos primero DVDs de las ferias que organizamos, luego compilados de bandas peruanas con una gran porcentaje de bandas de provincias, pero a pedido de bandas amigas del extranjero incluimos luego compilados con bandas de afuera. Es así que tenemos editados 2 DVDs, 6 CDs compilados y uno virtual; en total hemos incluido a casi 200 bandas.

También he desarrollado un sello personal (CM Records), con el cual el año pasado edité 3 discos; en cada cd aparecen cuatro bandas de distintos países, cada una aportando seis canciones. La idea principal es tender puentes para que las bandas puedan organizar conciertos en distintos lados y de acuerdo a las posibilidades estos conciertos serían con presencia de bandas extranjeras. Los discos fueron presentados el año pasado en Lima con la presencia de Porfiria de Argentina, también estuvimos en Cusco y cerrando el año Niño Calavera organizó un buen concierto en Arica a donde fuimos con Los Arman; ahora en marzo tenemos las cinco fechas de presentación en Argentina. Tenemos también algunas coordinaciones para llevar el mismo formato a México y Colombia, vamos a ver que sale en el camino.

¿Cómo ves el futuro y la proyección de nuestra escena?

Creo que el futuro es alentador. Las bandas han comprendido que la única manera de lograr cosas es trabajando; por ello ya vemos algunos frutos, como la participación cada vez más frecuentes de bandas peruanas en festivales fuera del país; eso es algo que va sumando y ayuda a que la escena se desarrollé con mejores perspectivas.

¿Qué nos falta aún?

Lo ideal sería que el estado maneje una política cultural adecuada para la promoción y/o participación de grupos y de artistas en general. También falta que los pocos medios de comunicación masivos que tenemos amplíen el horizonte y den más cobertura a bandas de distintos géneros. Por el lado de los grupos, falta creer un poco más en su trabajo, también utilizar lo que tenemos a mano (como las redes sociales) para crear mejores mecanismos de publicidad. Si utilizamos internet de forma planificada y eficiente podremos llegar a otros públicos, no solo locales sino extranjeros, lo cual sería muy conveniente en caso de buscar una internacionalización de las bandas.

Háblame de la descentralización por la que apuestas. ¿Cuáles son los hitos y los alcances que ha ido generando Radio Mixtura en estos 8 años a nivel nacional e internacional?

Desde el comienzo nuestro principal interés fue apoyar la difusión de los proyectos locales, con el tiempo fuimos ampliando la propuesta y buscando nuevas formas de llegar a más público. Sobre eso contactamos con algunas radios de otros países y les presentamos nuestro proyecto; poco a poco algunas de ellas fueron interesándose en lo que estábamos haciendo, es por ello que en la actualidad Mixtura puede escuchar por radios FM de Argentina y Chile, además de radios online de Argentina, España y Costa Rica; eso creo que es muy importante ya que al programar a una banda peruana en Mixtura esa agrupación está siendo escuchado por otros programas más.

Nosotros siempre hemos pensado que las bandas deben tratar de salir fuera de su lugar habitual, ya sea a provincias y por supuesto, al extranjero. No es fácil, claro está, ya que por nuestra misma realidad, en la mayoría de casos son las propias bandas quienes tienen que cubrirse los gastos de transportes (que es siempre lo más complicado de costear), pero aun así considero que es una apuesta de los mismos integrantes de un grupo por trascender. Por ello hemos organizado conciertos en Lima con bandas extranjeras, también hemos hecho festivales en provincias llevando varias bandas de Lima y de otros lugares, y este verano estamos organizando una gira por Buenos Aires con una banda de Cusco; creo que todo esto va sumando. No queremos ser los innovadores de algo, preferimos sumar y contribuir dentro de nuestras posibilidades. A lo largo de este tiempo creo que Mixtura ha demostrado una constancia importante y digna de destacar, pero a los programas de radios le hemos sumado organización de conciertos, giras, edición de discos, publicación de fanzines y seguro más cosas llegarán, ya que seguimos creyendo en lo que hacemos y disfrutando de todo esto.