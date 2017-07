A través de la red social del pájaro azul, el medio internacional publicó el video de un presentador donde califica de “infantil, ridículo y estúpido” la actuación del hombre más poderoso del globo.

"El presidente Trump está luchando contra los desafíos que tiene tanto en el país como en el extranjero, pero en Twitter está luchando contra nosotros. (...) Esto es infantil, ridículo, estúpido. Él solo se está divirtiendo, pero en realidad asusta", anota.

Brian Stelter, jefe de corresponsales de medios de CNN, señaló por Twitter que “es un triste día cuando el presidente de los Estados Unidos promueve la violencia contra los periodistas”.

"En lugar de estar preparándose para sus viajes al extranjero, su primera reunión con Vladimir Putin, en la que tratarán el tema de Corea del Norte, o de trabajar en su ley de saluda pública, está en cambio envuelto un comportamiento juvenil muy por debajo de la dignidad de su cargo", manifiesta.

CNN statement responding to the president: "We will keep doing our jobs. He should start doing his." pic.twitter.com/Gn1YRA2DRG