Francois Hollande pide a Donald Trump que no desprecie a París

El presidente francés, François Hollande, pidió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que no desprecie a París, tras sus declaraciones sobre la pérdida de atractivo de la capital francesa por los atentados yihadistas.

Durante la apertura del Salón del a Agricultura de París, Hollande dijo que “nunca es bueno mostrar el más mínimo desprecio con un país amigo”.

Como se recuerda, Trump había dicho que "París ya no es París", en referencia a la pérdida de atractivo de la capital francesa tras los atentados sufridos en los últimos años.

Por su parte, Hollande aseguró que podía criticar también los atentados sufridos en Estados Unidos por ciudadanos locales. "No haré la comparación, pero aquí no hay libre circulación de armas y no hay personas que disparan contra la gente indiscriminadamente", sostuvo.

El presidente francés recordó que Trump le transmitió en una conversación telefónica su amor por Francia y por París. "Me dijo que no había un país más hermoso que Francia e imagino que es lo que piensa y que así lo dirá", manifestó.

En otro momento, Hollande mostró su satisfacción por la recuperación del turismo en su país, sobre todo el que procede de Estados Unidos.