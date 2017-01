Aventurero acampó en una valla de Mitsubishi por tres días

Mitsubishi apostó por dar a conocer un automóvil aventurero 4x4 en un medio tradicional como lo es el Out Of Home. Pero también decidió cambiar las reglas del juego, al implementar a su vez un plus peculiar.

Es así como decidieron implementar en El Salvador una peculiar campaña outdoor junto a la colaboración de Carlos Moreno, un escalador profesional que estuvo dispuesto a participar de esta aventura.

Foto: Efectimedios Colombia

De esta manera, se observa una gigantesca valla, en la cual “cuelga” una tienda de campaña a más de 20 metros de altura, casi en la cima de este elemento OOH.

Durante tres días, el escalador tuvo que “vivir” en este limitado espacio, además de publicar una serie de videos en los que actualizaba su estado de salud, realizaba dinámicas, comentaba su rutina, así como tomaba panorámicas del lugar para demostrar que se encontraba en este espacio.

El #RetoMitsubishi cumplió con su objetivo de demostrar la aventura, obteniendo exposición no solo en las social media de la marca, sino también en diversos noticieros. Asimismo, el escalador cumplió con su objetivo de promover el deporte que le apasiona de una manera novedosa.

Recordemos que no es la primera vez que se emplea el medio Out Of Home como un medio para escalar: a inicios del 2016, la marca Toyota convirtió un gigantesco panel en un “rocódromo”, que se podría escalar como si fuera una montaña de verdad en Times Square.