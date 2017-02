Restablecen derecho de policías a trabajar en sus días de franco

Sobre el decreto supremo 003-2017-que aprueba los lineamientos para ejecutar servicios policiales, el vice ministro de Orden Interno Ricardo Valdés manifestó que lo que ha hecho el Ejecutivo es reorganizar la prestación del servicio policial extraordinario y permitir que los agentes vuelvan a prestar resguardo a entidades privadas en sus vacaciones y días de franco.

"Y no es para cualquier entidad privada, es para las que suscriban un convenio con la Policía Nacional. Estamos reorganizando los servicios policiales extraordinarios que se prohibieron pero no se eliminaron totalmente como el 24 por 24. Había un reclamo de la Policía que no entendía por qué se perjudicaba su derecho al trabajo, a diferencia de los médicos y profesores que también trabajan para el Estado y pueden laborar en empresas privadas en sus días libres", explicó Valdés.

Agregó que en vista de la existencia de un uniforme y un arma, se ha decidido que este trabajo se realice a través de un convenio. Este convenio involucra la seguridad del personal, prestación económica transparente y además considera como acto de servicio todo incidente que ponga en riesgo la salud o la vida del policía, ya que antes no estaba considerado como tal.

"Había la necesidad de regular los seguros que deben cubrir las entidades que contraten el servicio policial extraordinario. Aquí también hay que regular la tarifa haciendo la precisión que todo aquello que se le pague al policía no puede ser intermediado por la Policía Nacional sino que debe ser pagado directamente al efectivo policial en su cuenta. No existe aquello de que se le paga al jefe para que éste le pague al policía", aclaró.

también con mineras

Las compañías mineras también podrán participar de estos convenios por servicios policiales extraordinarios con la Policía Nacional. Pueden ser para resguardar un polvorín y también para dar seguridad a sus instalaciones

Las empresas extractivas tendrán el mismo tratamiento en cuanto al pago de seguros por muerte, invalidez o lesiones graves.

El viceministro de Orden Interno señaló que esta norma legislativa es un avance y no un retroceso "en tanto se está reordenando todo y se está reconociendo el entrenamiento que tiene la policía para poder ejercer su profesión".

Por otra parte, indicó que que si al momento en que el policía está prestando un servicio extraordinario y ocurre un acto delictivo cerca del banco donde labora, el agente deberá acudir en defensa de la ley.

También afirmó que el Ejecutivo va transparentar todo el proceso, de manera que los convenios se podrán conocer en la página web del Ministerio del Interior. Asimismo, dijo que otra manera de expresar la claridad de estos tratos son los pagos directos en las cuentas de los policías.

pedraza se pronuncia

Esta norma tuvo la aprobación del ex ministro del Interior, Wilfredo Pedraza.

"Me parece muy bien porque la presencia policial en los bancos resulta disuasiva. De hecho las estadísticas de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) indican que donde hay custodia policial no se producen o son excepcionales los asaltos", manifestó

Sin embargo, aclaró que siempre se mantuvo el convenio entre Asbanc y la Policía a través de la unidad Águilas Negras. "La policía pone efectivos y Asbanc pone vehículos y su mantenimiento. La reducción fue en la presencia física del policía en el banco", sostuvo.

Pedraza acotó que lo que ha motivado la presencia policial en los bancos es el aumento de la actividad delictiva.❧