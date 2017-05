Génesis, historia y alboroto de Cien años de soledad

La frase sonó seca, casi sin esperanza, como quien se prepara para una fatalidad. “Lo único que falta ahora es que la novela sea mala”, exclamó Mercedes Barcha en Ciudad de México tras empeñar la cocina, licuadora y otros enseres de la casa para pagar el envío de la segunda parte de Cien años de soledad a la editorial argentina Sudamericana.

Así, azaroso, fue el inicio del camino de una novela que un día como hoy vino al mundo en los talleres gráficos de la citada editorial argentina y que, ni bien lanzada –el 6 de junio de 1967–, en la primera semana vendió nada menos que 8 mil ejemplares, como dijo el mismo García Márquez, empezó a venderse “como salchichas”. Pero quince años después, frente a los severos miembros de la Academia Sueca, su autor, el mago de Aracataca, era distinguido con el premio Nobel de Literatura.

Cien años de soledad es también un libro de poesía lírica, pero al mismo tiempo un libro épico, una suerte de visión de la historia latinoamericana, un vallenato lleno de sabiduría popular.

Los lectores de a pie y los críticos literarios coinciden en que la novela está habitada de personajes y pasajes mágicos, pero todo urdido como una gran metáfora de la historia de esta parte del mundo.

Pero esos hechos, que son una “alteración inesperada de la realidad” o “realismo mágico” dentro de la trama de la novela, también parecen haberse extendido a la historia concreta y real de la gestación y aparición de Cien años de soledad. Y no solo en la historia de su gestación, sino también por el tremendo alboroto que causó para la literatura y en la vida de su autor.

Desde el principio, Cien años de soledad nació de una epifanía, y no por haber estado en una incubación memoriosa de más de veinte años, sino que García Márquez decide arrancar su escritura cuando fue asaltado en plena carretera por el universo macondiano que casi atropella una vaca.

“De pronto, a principios de de 1965 –contó Gabo a la revista Cambio en el 2002–, iba con Mercedes y mis dos hijos para un fin de semana en Acapulco, cuando me sentí fulminado por un cataclismo del alma tan intenso y desgarrador que apenas si logré eludir una vaca que se atravesó en la carretera. (...) No tuve un minuto de sosiego en la playa. El martes, cuando regresamos a México, me senté a la máquina para escribir una frase inicial que no podía soportar dentro de mí: ‘Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo’. Desde entonces no me interrumpí un solo día, en una especie de sueño demoledor, hasta la línea final en que a Macondo se lo lleva el carajo”.

Pero ocurre que el génesis de Cien años de soledad era otra novela. Mejor dicho, la misma novela, pero con otro nombre.

“Cien años de soledad había hecho un largo recorrido, en realidad (…) fue la primera novela que traté de escribir, a los 17 años, y con el título de La casa, y que abandoné al poco tiempo porque me quedaba demasiado grande”, le escribió en una carta a su amigo Plinio Apuleyo.

Pero la imagen visual que inspira el arranque de Cien años de soledad, según ha contado el mismo Gabo, es la de “un viejo que lleva a un niño a conocer el hielo exhibido como curiosidad de circo”.

Y el ovillo de Cien años de soledad se desmadejó, sobre todo cuando vino a su memoria la historia de su familia, entre ella su abuela Mina, que inspiró para crear a Úrsula Iguarán. Más todavía si su amigo y compatriota, el escritor Álvaro Mutis, lo llevó a “La Cueva de la Mafia”, ubicada en la calle La Loma, número 19, en el barrio San Ángel de Ciudad de México. La Mafia estaba liderado por Carlos Fuentes y parte de sus miembros eran Luis Buñuel y Juan Rulfo.

Retomemos el hilo del caso de la vaca. Dieciocho meses después, tras encargar la economía de la casa a su esposa Mercedes, García Márquez culminó la novela. Y ocurrió el caso del envío a la editorial en dos partes.

Francisco Porrúa, el editor de Sudamericana, en Buenos Aires, recibió el manuscrito de 1,300 carillas en marzo de 1967. Esta vez fue Gabo quien soltó una frase como quien se entrena contra la fatalidad: “Si a ti no te gusta, rómpelo. Olvidaré esta novela”, leyó Porrúa en la papeleta que acompañaba a los originales.

Pero no fue así. La novela cautivó al editor, quien ha dicho que no tuvo que leer las 1,300 carillas para convencerse de la obra.

“No se trataba de llegar al final para saber si la novela se podía publicar. La publicación ya estaba decidida con la primera línea, con el primer párrafo”, recordó Porrúa en una entrevista de BBC, en el 2014.

Entonces, todo estaba previsto. El libro debía imprimirse en mayo y salir a las librerías el 6 de junio. Pero en este tramo ocurrió otra situación inesperada. El cuerpo del libro estaba impreso, pero no llegaba la portada que el editor había encargado al diseñador gráfico mexicano Vicente Rojo.

No había tiempo que esperar. Entonces se improvisó una portada en la que aparecía un galeón azul entre un bosque penumbroso y, tropicalísimo, y abajo tres grandes lirios amarillos.

La portada de Vicente Rojo, con la famosa “E” volteada, llegaría después y se utilizaría en la segunda edición. Sobre este diseño, el mismo Vicente Rojo ha contado que se ha dicho que un inopinado librero mexicano se puso a corregir la E de los libros que vendía pensando que se trataba de un error de imprenta.

Tras todos estos hechos, algunos de ellos increíbles, el libro ya estaba en la calle. Buenos Aires ahora esperaba a los García Márquez que, según las crónicas de la época, era un acontecimiento. Sobre esta visita también se ha tejido una serie de mitos, hay versiones que se contradicen.

Según los biógrafos Gerard Martin y Dasso Saldívar, consigna que el escritor y su esposa llegaron el 20 de junio. Pero Tomás Eloy Martínez, quien fue a recibirlo, junto con el editor Francisco Porrúa, en el Aeropuerto Ezeiza de Buenos Aires, señala el 19 de agosto.

Tomás Eloy Martínez ha contado que ese mismo día fue testigo presencial de cómo la fama le cayó de golpe al autor de Cien años de soledad.

“Aquella misma noche –narra en un artículo– fuimos al teatro del Instituto di Tella. Estrenaban, recuerdo, Los siameses de Griselda Gambaro. Mercedes y él se adelantaron a la platea, desconcertados por tantas pieles tempranas y plumas resplandecientes. La sala estaba en penumbras, pero a ellos, no sé por qué, un reflector les seguía los pasos. Iban a sentarse cuando alguien, un desconocido, gritó ‘¡Bravo!’, y prorrumpió en aplausos. Una mujer le hizo coro: ‘Por su novela’, le dijo. La sala entera se puso de pie. En ese preciso momento vi que la fama bajaba del cielo, envuelta en un deslumbrado aleteo de sábanas, como Remedios la bella, y dejaba caer sobre García Márquez uno de esos tiempos de luz inmunes a los estragos de los años”.

Desde entonces, la fama no cesó, tanto que el mismo Gabo decía que era un castigo. Pero igual, su novela fue la gran fuerza de ese viento de la fortuna que lo llevó a coronarse con el premio Nobel de Literatura 1982. Increíble la historia de este libro que empezó a verderse como salchichas.❧

DOS NOBEL DE LITERATURA EN LA UNI

Abelardo Oquendo

Hace medio siglo, en el auditorio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería, Cabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa conversaron ante un público de futuros ingenieros y arquitectos en torno del oficio de escritor y la novela de América Latina. Quince min utos antes de la hora señalada el auditorio estaba lleno. Lo estaba porque el joven Vargas Llosa era ya un escritor famoso y un izquierdista combativo (lo m ejor de la juventud universitaria estaba entonces en la izquierda). En cambio, García Márquez solo era conocido entre nosotros por un pequeño grupo de lectores interesado en la nueva narrativa latinoamericana; cuando llegó al Perú venía de Buenos Aires, donde acababa de publicarse Cien años de soledad, una de las más notables novelas del siglo XX, el libro que le daría celebridad mundial. Casi nadie sabía nada de él en ese auditorio, pero muy pronto el desconocido, que ilustraba sus intervenciones con sorprendentes historias de lo que él llamaba “la irrealidad real de América latina”, sedujo al público al extremo de moverlo a exigir, al terminarse el tiempo programado, que el acto continuara. Lo exigió con tanto entusiasmo que se acordó que la conversación continuara dos días después. Dos días después, mucho antes de que el acto se iniciara, en el auditorio no cabía un alfiler.

Una versión de ese diálogo fue publicada poco después por la UNI y Carlos Milla Batres/Ediciones (Lima, 1965); en 2003 la UNI y Unipetro hicieron una segunda edición de ese texto que fusiona vida y literatura, teoría y práctica, imaginación y realidad, fruto de dos escritores entre sí muy diferentes la calidad de cuyas obras los hizo merecer, décadas más tarde, el Premio Nobel de Literatura.

Habrá quienes hoy se pregunten qué hacían esos futuros premios Nobel en la Universidad de Ingeniería. Hoy. En 1967 eso no extrañaba a nadie. Bajo el rectorado del Arqto. Santiago Agurto Calvo la UNI acababa de fundar Amaru, una revista de artes y letras que se cuenta entre los mejores frutos de su tipo que ha producido el Perú, y desarrollaba una actividad de promoción cultural que bien podía medirse con las de universidades como San Marcos o la PUCP.

POESÍA, CRÍTICA Y HUMOR

Cronwell Jara

Enfrentarme a Cien años de soledad me significó ingresar a una fiesta de fantasía y mucho divertimento. Leía una novela hecha de poesía y cuentos, leía un poemario hecho música, historia y crítica, con burlas a las ciencias, con sornas, tomaduras de pelo; leía un libro de filosofía popular y de alquimia, una cátedra de cómo fabular historias trascendentes desde la sabiduría popular; leía en Cien años de soledad a Chaucer, a Rabelais, a Kafka, a Lewis Carol, a Borges y sus elocuentes y divertidos absurdos, leí ahí las Mil y una noches, por ratos me parecía un delicioso refrito de todos ellos, por ratos creía que el mismo Garcia Marquez se burlaba de sí mismo, se tomaba el pelo, y que se reía de sus propias carnavalescas boberías, como lo hacía Cervantes en su sabio Quijote. Sentía que reivindicaba y consagraba la magia de la literatura latinoamericana ante el mundo.

FÁBULA CRÍTICA

Julio Ortega

Cien años de soledad convierte nuestra historia, hecha de violencia, y nuestra política, hecha de fracasos, en una fábula crítica.

Nuestro pecado original, nos dice, es la sol-edad, esto es la edad solar, la de los padres, incapaces de fundar un relato de

solidaridad. Por eso, la estirpe condenada a cien años de soledad requiere desaparecer en el Apocalipsis.

Esta novela es un cuento contado por las madres para explicarnos la formidable arbitrariedad de los padres. Se gesta en la

cultura popular. Lo que nos redime es la risa de la tribu, la carnavalización del poder, el humor crítico de un pueblo que, contra

todos los poderes, sigue mejorando nuestra lectura.

Frases

1.

“La novela no tiene otra misión que contar la vida. Y con la vida no hay nadie que se resista. Desde las cuevas de Altamira hasta la llegada al planeta Marte, el hombre no cesará de contar cosas que le suceden a la gente”.

2.

“Para mí, la cultura es el aprovechamiento social de la inteligencia humana. En el fondo, todos sabemos qué abarca el término cultura, pero no podemos expresarlo en dos palabras”.

3.

“La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla”.

4.

“No hay oficio más solitario que el del escritor, en el sentido de que en el momento de escribir nadie puede ayudarlo a uno, ni nadie puede saber qué es lo que uno quiere hacer. No: uno está solo, con una soledad absoluta, frente a la hoja en blanco”.

5.

“El mundo habrá acabado de perderse (…) el día en que los hombres viajen en primera clase y la literatura en el vagón de carga”.

6.

“La ilógica de la vida no tiene fin (…) Dicen que yo he inventado el realismo mágico, pero solo soy el notario de la realidad”.