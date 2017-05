Brad Pitt: “Me meto en problemas por arrogante”

Durante una entrevista concedida a los medios a propósito de la promoción de su nueva película para Netflix, War Machine, el actor Brad Pitt abrió su corazón y habló de su vida personal, el momento que vive, la actuación y otros temas.

Haciendo un paralelo entre su verdadero yo y él y su personaje en la ficción, el general Stanley McChrystal de War Machine, llegó a la conclusión de que tienen muchas cosas en común, una de ellas, el ego inflado y el daño que este le ha ocasionado en su vida personal.

“El orgullo desmedido es una trampa y es la trampa de cualquier gran nación que ha sido número uno demasiado tiempo. Empiezas a creerte tu propia porquería. Cada vez que me meto en problemas es por mi propia arrogancia”, reveló el intérprete en la entrevista.

En otro momento se refirió también a la posibilidad de una guerra atroz en Afganistán.

“No tengo ningún secreto. No tengo nada que esconder. Somos humanos y encuentro muy interesante la condición humana. Si no hablamos al respecto, entonces no estamos mejorando”, afirmó el protagonista de Sr. y Sra. Smith.

En cuanto a su situación sentimental y a su nueva condición de divorciado, contó que pasa su tiempo “manteniendo el barco a flote” y entendiendo la nueva configuración de su familia. “Los niños son todo, los hijos son tu vida, ellos tienen toda la atención, como debería ser. Lo estoy superando. No tengo tendencias suicidas ni nada. Todavía hay mucho amor para dar. Todo está bien, simplemente así es la vida”, aseguró el actor entre risas.

Una fuente cercana a Pitt y su ex esposa Angelina Jolie aseguró que ambos han vuelto a conversar como buenos amigos y que la ‘reconciliación’ sería posible.

Hace solo unos días el actor reveló que es alcohólico y que por culpa de la bebida estropeó su matrimonio con Angelina Jolie y su familia.

Ahora afirma estar abocado a la producción y dirección de películas. ❧