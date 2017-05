Trump abre crisis con sus aliados al revelar material secreto a RusiaMéxico se une para hacer frente a la violencia contra los periodistas

Donald Trump ha vuelto a sacudir la Casa Blanca hasta los cimientos. La revelación de que el presidente facilitó información de alto secreto sobre el grupo terrorista ISIS al ministro de Exteriores ruso y su embajador en Washington ha abierto una profunda brecha en su credibilidad.

La fractura no solo alcanza al país que le facilitó los datos clasificados (supuestamente Israel) o los aliados con los que EEUU comparte material reservado, sino a sus propios servicios de inteligencia. En el núcleo de la seguridad nacional crece día a día la desconfianza.

La vuelta atrás ya es imposible para Trump. Cuando el 20 de enero entró en la Casa Blanca era el hombre providencial, el antisistema que más allá de luchas partidistas iba a drenar el pantano y poner las cosas en su sitio. Apenas cuatro meses después, la Casa Blanca es ya el mismo pantano. No hay semana que no venga atada a un cartucho de dinamita. La penúltima carga fue la destitución fulminante del director del FBI, James Comey.

La caída del responsable de investigar la trama rusa abrió una fuerte crisis y cuando el incendio aún seguía vivo, Trump inició otro escándalo. La reunión el pasado miércoles en la Casa Blanca fue de alto voltaje. Se celebró al día siguiente del despido de Comey y tenía como protagonistas a dos personajes que levantan ampollas en los servicios de inteligencia: el canciller Sergéi Lavrov y el embajador Sergéi Kislyak.

Rusia ha sido durante décadas un adversario y, tras su escandalosa injerencia en la campaña electoral a favor de Trump, las agencias de inteligencia consideran que es un peligro para la democracia.

Bajo estas coordenadas, la cita generaba una enorme desconfianza. En el encuentro, según la reconstrucción ofrecida por The Washington Post, el presidente, ansioso de obtener el apoyo ruso en su ofensiva contra el ISIS, reveló detalles de un supuesto operativo del grupo terrorista para atentar en aviones. Y dio el nombre de la ciudad donde se estaba desarrollando el plan.

Datos extremadamente sensibles facilitados por un país aliado, supuestamente Israel según The New York Times, que no había dado permiso para compartirlos. ❧

La violencia contra los periodistas en México alcanza una velocidad vertiginosa. En solo 48 horas un grupo de siete reporteros fue retenido en Guerrero por criminales.

Este lunes, Javier Valdez, uno de los mayores especialistas sobre el narcotráfico, fue asesinado en Sinaloa. Y la subdirectora de un diario en Jalisco fue víctima de un atentado en el que murió su hijo. Los periodistas se han convertido en protagonistas de la nota roja en un país que ve con preocupación el repunte de los homicidios.

El crimen de Valdez, el sexto periodista asesinado en lo que va de 2017, despertó en las redes sociales una reacción importante, sobre todo del gremio.

El crimen ha movido a algunos medios a la acción. El diario digital Animal Político hará un paro de labores este martes.

Exhortan a autoridades

“Queremos protestar por la impunidad en estos asesinatos y exigir que las autoridades actúen.

No más mensajes de condena, exigimos resultados. En México se mata periodistas porque se puede, porque no pasa nada”, informó el portal en sus redes sociales.

La revista Nexos, la publicación del escritor e historiador Héctor Aguilar Camín, también se ha sumado a esta iniciativa nacida de los nulos resultados que ha dado el Gobierno: ningún sospechoso relacionado a los seis crímenes de periodistas ha sido detenido.

Medios unidos

A esta protesta, llamada #Undíasinperiódicos, se han sumado también Noroeste, Vice, Cultura Colectiva News, Luces del Siglo, Lado B, Zona Franca, Proyecto Puente, Kaja Negra, Horizontal, El Siglo de Durango, Tercera Vía, El Popular de Puebla y Contraseña. Este martes apareció un desplegado en los diarios Reforma y La Jornada, la casa editorial de Valdez, firmado por varios colegas del periodista asesinado.

Los 38 periodistas, académicos y escritores hacen preguntas: “¿Cuántos crímenes más debemos esperar? ¿Por qué nadie se ocupa con responsabilidad de la muerte de periodistas? ¿Puede sobrevivir una democracia sin libertad de expresión?”.❧

efe