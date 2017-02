Tropas iraquíes arrebatan al EI el aeropuerto de MosulResponsabilizan a Malasia por muerte de Kim Jong-namEEUU promete no usar al Ejército en deportaciones

EFE. Las fuerzas iraquíes asestaron un duro golpe al grupo terrorista Estado Islámico (EI) arrebatándole el aeropuerto de Mosul, uno de los puntos más estratégicos de esta ciudad del norte de Irak.

La batalla por el control del aeropuerto duró alrededor de seis horas y en ella las tropas del Ejército y de la Policía Federal lograron abatir a decenas de yihadistas, según anunciaron los responsables de la operación. Esta es la primera gran victoria de las fuerzas iraquíes en la orilla oeste del río Tigris, que atraviesa Mosul de norte a sur y donde se encuentra el último reducto del EI en la ciudad.❧

EFE. Corea del Norte responsabilizó a Malasia por la muerte de Kim Jong-nam, hermano del líder norcoreano, Kim Jong-un, mientras que las autoridades malasias han pedido ayuda a la Interpol para localizar a cuatro sospechosos norcoreanos. "La mayor responsabilidad de la muerte recae en el Gobierno de Malasia, ya ciudadano norcoreano murió en su territorio", dijo en comunicado la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA.

La agencia acusa a Kuala Lumpur de haberse confabulado con "el fraude conspiratorio iniciado por las autoridades surcoreanas".❧

Estados Unidos se comprometió el jueves a no utilizar al ejército en operaciones migratorias y a no hacer deportaciones masivas, mientras que México mostró su inconformidad ante el hecho de que el país vecino tome decisiones que también le afectan de manera unilateral.

Esos fueron los principales mensajes expresados por los secretarios de Estado, Rex Tillerson, y Seguridad Interior, John Kelly, y sus homólogos mexicanos, el canciller Luis Videgaray y el titular de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, después de la reunión en Ciudad de México.

las Promesas de Kelly

"No habrá, repito, no habrá deportaciones masivas", dijo Kelly. "Y escuchen esto: no se usará al ejército en operaciones migratorias", añadió tras señalar que las deportaciones se centrarían en personas con delitos, que se harían de forma "sistemática y organizada" y en "estrecha coordinación" con México.

Sin embargo, horas antes, el presidente Donald Trump sugería lo contrario. En un encuentro con empresarios en la Casa Blanca, dijo que Estados Unidos está "sacando a los tipos realmente malos a un ritmo nunca antes visto" y se refirió a esas actuaciones como una "operación militar".

Durante la campaña, Trump llegó a plantear la puesta en marcha de un "grupo de deportación" y el Departamento de Seguridad Interior sugirió desplegar a la guardia nacional.

No obstante, el tono del mandatario estadounidense, que reconoció haber enviado a sus colaboradores a un "viaje complicado", fue muy distinto al utilizado por Tillerson y Kelly en la capital mexicana, quienes se esforzaron por resaltar el interés de trabajar de cerca con México de forma respetuosa, aunque no ocultaron las discrepancias.

Miguel Ángel Osorio planteó el "desacuerdo" de México ante algunas medidas anunciadas por Estados Unidos y subrayó que las acciones que tengan efectos que transciendan fronteras, como el hecho de que ciudadanos de terceros países fueran deportados a México, "deben ser dialogadas y en la medida de lo posible consensuadas".❧

distanciados

lejos. Antes de la llegada de los funcionarios a México, los países parecían estar distanciados: mientras la Casa Blanca decía que sus relaciones eran "fenomenales" y tratarían el plan de Trump, México indicaba que no aceptaría la propuesta y que incluso lo objetaría en la ONU y otras entidades internacionales.