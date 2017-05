Hace 50 años, Gloria Hinostroza descubrió que su pasión por la papa iba más allá de cocinarla y disfrutarla. El orgullo de ver nacer a más de cuatro mil variedades en nuestro suelo peruano la ha convertido en una las más fervientes defensoras de este tubérculo por el que cada 30 de mayo celebramos, a punta de causas, papas rellenas y demás delicias, el Día nacional de la papa peruana.

Estamos de celebración este 30 de mayo...

La papa es una maravilla y es un fruto bendito que nos ha llegado de manos de los hombres sabios. No nos imaginamos cómo han hecho para tener este producto. El cambio de la papa fue dramático porque era incomible y amarga. Tuvieron que ponerle abonos especiales. La anchoveta con la que envolvían las mejores semillas y logró, pues, un cambio dramático ¿no? En la época de los incas ya había más de mil variedades y con el tiempo han seguido aumentando.

¿Cuántas variedades de papa tenemos?

En este momento más de cuatro mil variedades existen en el Perú, de las cuales doce son las papas comerciales.

¿Muchas se han perdido en el transcurso del tiempo?

Hubo una pérdida de la historia. Lo que pasa es que la gente ha perdido el interés. Tras la llegada de los españoles se perdieron también algunos tipos.

¿Recién se está valorando este maravilloso producto?

Sí, pues. Hay gente que apoya con este tema. Pero somos privilegiados porque no hay país en el mundo que tenga tanta variedad. Además, nuestra tierra es tan importante para la producción de ellos. No es lo mismo en otros lugares.

¿Hay pocas personas que involucran en la cocina los productos regionales?

Yo creo que falta seriedad en ese campo. La mayoría de cocineros no saben nada sobre cocina peruana. Se están metiendo a este tema de la fusión. Como le digo a mis alumnos: “Fusión para mi es confusión”. El problema es que no están usando el plato como es, sino muy a la pasada. No conocen los productos bien. Cocinar es un arte.

¿Qué hacer para no perder ese interés?

Leer y conocer. Hay muchos de los historiadores que hablan de este maravilloso producto y otros. Por ejemplo, mi principal fuente fue Pedro Cieza de León (es un español que se convirtió en cronista e historiador del mundo andino). Él vino a los 15 años a América del Sur y recorrió varios países antes de llegar al Perú. Él escribía todo lo que veía y eso lo plasmó en sus obras. Él registró la domesticación de la papa, camote, frejoles y maíz.

Usted ha investigado mucho sobre gastronomía peruana

Publiqué ocho libros y logro rescatar más de 2000 platos típicos que estaban perdidos en el tiempo. Justamente menciono platos referentes a la papa. Por ejemplo, el Papa Cashqui, una sopa hecha con queso, hierbas y huevo. Parece un plato francés pero es bien peruano (risas).

Tal vez debemos empezar por casa ese interés.

Creo que deberíamos difundir la papita peruana por casa. En cada comunidad de los andes hay 50 u 80 variedades. Esas cuatro mil (variedades de papa) que te mencioné en un inicio podría quedar corta. Sería bueno que la gente las conozca y las disfrute. ❧

mauricio malca