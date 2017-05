Wingman: el gusto de comer y beber en libertad

En el restaurante Wingman están prohibidos los tenedores. José Luis Daly ha convertido el negocio de las alitas en el deleite de limeños que han preferido dejar el celular para comer con las manos y disfrutar así de una buena conversación en pleno corazón de barranco.

Hace tres años nació Wingman...

La idea nace entre Renzo Podestá –uno de los socios– y yo. Ambos habíamos renunciado a nuestros empleos y un día, conversando, después de tirar varias propuestas, nos dimos cuenta de que la idea era más simple de lo que pensábamos. Siempre fuimos de comer unas alitas luego de ir por las cervezas y nos dimos cuenta de que no había un local especializado en esos; así que nos lanzamos. Nos juntamos con dos personas más: uno en la cocina y otro inversionista y mediante la decoración le dimos la personalidad que nosotros queremos.

¿Cuál es esa personalidad?

Jugamos con la idea del amigo: "tu Wingman". Tomamos el concepto de alguien que está ahí para ti. El feeling del local es simple: un lugar ostentoso donde luego de pasar la puerta empiezas a comer con la mano y no importa de dónde vienes, todos somos iguales. Acá no hay tabúes. Eso es bonito. Lo que buscamos es que la gente venga a pasar un buen rato y que converse.

Está de moda vender experiencias...

Sí, yo creo que no solo es un tema de la comida. Tenemos una gran variedad de alitas: en salsa picante, maracuya y más. También una gran variedad en cervezas artesanales. Pero, además de eso, queremos dar buenas experiencias: comes con la mano, pasas un momento distinto pudiendo conversar con la gente. Tratamos que en el local se sientan como en casa. Tenemos gente que viene una vez a la semana o cada quince días, tanto que hasta hemos terminado bautizando con sus nombres algunas de las mesas [entre risas] y para otros hemos colgado sus fotos en las paredes porque a fin de cuentas es la gente la que hace Wingman.

¿Ha habido momentos en los que deseaste tirar la toalla?

Hubo un caso. Un día, cuando apenas teníamos un mes y medio de atención y los socios habían viajado al extranjero, salimos en un par de medios escritos. El local era aún pequeño y contábamos con poco personal. Ese día se llenó bastante. Había gente haciendo cola afuera y no nos dábamos abasto para atender a todos. Pronto, la espera empezó a incomodar a nuestros clientes. Uno siente que está perdiendo el control de las cosas. En ese momento me dije: "Yo no voy a poder con esto". Pero luego tomas un respiro y te das cuenta de que debes empujar todo para adelante.

¿Qué sigue para Wingman tras estos tres años?

Estamos trabajando un nuevo local en Miraflores. Ya falta poco.