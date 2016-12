Andrea Echeverri: "‘Baracunatana’ debe ser el video más feo que hemos hecho"

Ceramista, activista y cantante. Andrea Echeverri es la voz de Aterciopelados y uno de los íconos femeninos de la música de los noventa. 'Baracunatana' y 'Bolero falaz' son piezas infaltables del repertorio rockero colombiano. .

Llevas un útero en el pecho...

Sí. Tenía en mi cabeza los dibujos de mi libro de Biología de cuando era niña. Era rosado y con bolitas amarillas. Me gustaría sacar una línea, como para que las mujeres no seamos pura teta y trasero, hay más cosas.

En más de una ocasión has hecho público tu sufrimiento por las desigualdades en la sociedad…

Creo que esto tiene que ver con que cuando era niña estuvo de moda la canción de protesta. A mí me parece muy bonito que con música comuniques un mensaje constructivo y me causa impresión cuando la usan para cosas feas.

Andrea, ¿qué fue lo más difícil de ser el ícono femenino del rock colombiano?

No ha sido tan difícil. Uno siempre escucha que los famosos querían ser famosos desde niños y estuvieron en clases de todo. Lo nuestro (Aterciopelados) no fue así. Fue casualidad. Yo trabajaba en cerámica cuando conocí a Héctor. En ese tiempo, en los conciertos había mucha violencia y él estaba buscando algo distinto. Ahí fue cuando empezamos a tocar. Antes uno hacía música no para volverse famoso, sino para tocar en un bar.

'Baracunatana' tiene 20 años y aún la siguen cantando, ¿han cambiado tus sentimientos por esa canción?

Yo detesto el videoclip. Hace unos años no lo veía y hoy lo pasaron en la tele . Esa canción es de Leonidas Plaza y estaba de moda cuando yo era niña. Me trae recuerdos y es chistosa, pero el video es horrible.

¿Por qué ya no te gusta?

Es una canción de una chica que tiene muchos novios. Salgo con un grupo de chicos pintados de azul. Es lo más horrible que yo he visto. Debe ser el video más feo que hemos hecho.

¿Y cantarla?

Me va bien, pero sí he tenido problemas con otras canciones, como con 'Florecita rockera'. Muchos me llaman así. He estado en ONG o reuniones importantes, y de pronto, decían: ‘Y la Florecita rockera’, por mí. Por años no la canté.

¿Qué opinión tienes sobre el acuerdo entre las FARC y el gobierno liderado por Juan Manuel Santos?

Es un proceso muy esperado. Cuando se firmó el acuerdo, tocamos, pero a los días ganó el No y lloramos. En realidad, medio Colombia lloró. Pero ahora estamos en otro proceso, hay un nuevo acuerdo.

¿Y qué piensas del Nobel a Juan Manuel Santos?

Es muy chévere. Un ángel no es, pero ha estado comprometido con la paz y eso tiene un valor enorme. No es que ame a Juan Manuel, aunque sí lo estoy como amando. Pues los políticos son políticos, se pueden equivocar y hacer cosas malas, pero también pueden hacer el bien. Yo estoy dispuesta a todo. Pienso que mejor que guerra es cualquier acuerdo.❧