ConMiVeredaNoTeMetas

Si hay un bicho humano que me produce más aversión que las arañas es esa viejita en pantuflas que aparece de la nada apenas tú estacionas tu auto junto a la vereda que da a su casa. No frente a su cochera. No sobre la línea amarilla. No estorbando el tránsito. Es decir, en un lugar permitido para estacionar en cualquier parte del paneta.

-Señorita, ¡no puede estacionarse ahí!

-Señora, sí puedo, porque no hay línea amarilla (la señal universal de los lugares donde no puedes estacionarte) y no estoy obstruyendo su cochera.

-¡Pero ese es miiii sitio!

-Disculpe, pero es imposible que usted haya comprado el terreno que está más allá de su vereda… ¡Es un sitio público!

-¡No me importa, pero nadie se estaciona porque ahí yo cuadro mi auto! ¡Váyase! (A estas alturas, con la voz de Fujimori gritando ¡say inacenteee! y torciendo el pescuezo como la niña de El Exorcista).

Pero hay vecinos peores: aquellos que se mandan fabricar un mojón de cemento con un palo en medio y que colocan conchudamente en la vía pública, para impedir que nadie más estacione en su calle, algo que en cualquier legislación sería considerado apropiación ilícita, pero que, aquí, las autoridades permiten con una dejadez alucinante.

Las calles de Lima son tierra de nadie. Por ejemplo, en los estacionamientos de la Residencial San Felipe, en Jesús María (espacio que fue diseñado como un lugar amigable para los visitantes, con multitud de cocheras a los que cualquiera podía acceder por orden de llegada), los vecinos, aquellos que no tuvieron la previsión de comprar una cochera pagada, han tenido la concha absoluta de “separar”, con tremendas rejas de hierro con candados, las cocheras comunes que, ahora, están desocupadas a lo largo de todo día hasta ellos lleguen del trabajo. ¡Cocheras que no han comprado, que en ningún sitio figuran como suyas y que podrían ser usadas por los visitantes sin ningún problema!

Y más aún: la zona de cocheras destinadas a los autos que llegan a la zona comercial (algo muy bien planificado desde la construcción de La Resi) está literalmente expropiada por decenas de lavadores de autos que, con toda impunidad, colocan sus mojones de cemento en medio para que nadie se estacione en ellas, salvo que les garantice la propina o la lavada a precio leonino.

Y no hablemos de distritos como San Isidro o Miraflores, donde estacionar, aún en calles donde hacerlo no molesta a nadie ni viola normas, es tarea imposible, porque, con el boom inmobiliario, los tacañazos que compraron depa con menos cocheras de las que necesitaban han decidido que la vereda es suya e instruido a los guachimanes de los edificios para echar a todo “intruso” que pretenda cuadrar enfrente (algo que, en términos legales, viene a ser el equivalente de obligar a un modesto trabajador a faltar a la ley en nombre de sus empleadores).

Entonces, si por razones de trabajo (o placer, que el libre mercado permite que tengas auto y lo uses para lo que creas conveniente) necesitas ir en auto a uno de esos distritos y estacionar, sea por una hora o diez minutos, tendrás que resignarte a meterlo en un estacionamiento de aquellos donde te sacan un ojo de la cara por hora y/o fracción, y que se oponen mafiosamente al proyecto de ley por el que tendrían que cobrar por los minutos ocupados y no por la hora completa (¿alguien dijo Los Portales?)

Sí, ya sé, no faltarán los “eco-lovers” que me digan “¿Para qué vas en auto, pues? Usa el transporte público”, o “Camina, es más saludable”, o “Anda en bicicleta y no jodas”, argumentos que he leído últimamente entre gente que ha empezado a fanatizarse contra los automovilistas, sacando a la luz al pequeño fundamentalista que tienen escondido en sus políticamente correctos corazoncitos.

Mi respuesta, siempre civilizada (por lo menos hasta que no me salga la india que llevo dentro y que es el 70% de mi ADN), será: mamita, si a ti te parece que irte caminando o en bici del Callao a La Molina es tu manera de contribuir al futuro de la humanidad, okey, pero yo necesito el auto, tengo mis razones, pago mis impuestos, y no es justo que en mi propia ciudad no tenga espacio para dejarlo diez minutos sin que la viejita de porquería en pantuflas o la corporación Los Portales me jodan la vida.

(Postdata: amo caminar y creo que los peatones debemos tener todas las preferencias en la ciudad, pero no voy a caer en el fanatismo de aquellos que creen que, porque sus motivos son idealistas, deben imponérselos a todos los demás ciudadanos, más o menos como los fanáticos de #ConMisHijoNoTeMetas)!