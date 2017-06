Rosángela Espinoza tuvo un enlace en vivo para el programa ‘En boca de todos’, en las que se le consultó por el futbolista Carlos Zambrano, luego de que los hayan relacionado. Tras esto, el deportista negó cualquier tipo de relación con ella.

Ante las preguntas de Alexandra Hörler sobre los futbolistas de la selección, ya que se especula que se encuentra saliendo con uno, ella quiso marcar distancia de la periodista y trolearla de la peor forma.

"Bueno, Alexandra, tú sabes que yo no soy amiga tuya y tú tampoco lo eres. Entonces, siempre me vas a atacar. No hay ningún problema, prefiero hablar con Maju Mantilla", dijo Espinoza a la periodista.

Sin embargo, no imaginó que recibiría una dura respuesta de Hörler, quien le recordó sus declaraciones pasadas.

“Eso no tiene nada que ver, yo hablo de lo que tú dijiste acá”, le respondió. Antes de esto, la periodista habló sobre sus declaraciones: “Nos hablaste de un jugador, asumimos que era futbolista, tú asentiste con la cabeza y nos contaste que estaba jugando fuera. Cuando dijimos que era futbolista y te preguntamos por él, nunca lo negaste”, expresó Hörler.



Anteriormente, Rosángela confesó que está saliendo con un conocido jugador de la selección peruana que juega en el extranjero.

“Estamos saliendo como dos personas maduras, él actualmente no se encuentra en el Perú por su trabajo, pero siempre estamos en contacto, conversamos, nos llevamos bien. SI hay un ampay entre los dos, que nadie se sorprenda, además los dos somos solteritos”, contó.