Yo Soy: Imitador de Raúl Romero hizo bailar al público y al jurado, con una de las mejores presentaciones del programa [VIDEO]

Miguel Ponce, imitador de Raúl Romero, se ganó el aplauso del público y del jurado de Yo Soy, durante la sorprendente presentación de esta noche, en las galas en vivo, de esta nueva temporada del popular programa concurso.

El imitador del popular 'cara de haba', interpretó el tema "la pacha" uno de los temas de salsa, más importantes de los 'Nose quien y los nosecuantos'; en Twitter, Facebook y YouTube, el público destacó el gran parecido vocal con la cantante. Ponce, es considera como uno de los favoritos para esta nueva temporada.

Hay que recordar que este participante ya ha concursado antes en el programa, imitando a René Pérez de Calle 13 y al vocalista de Los Cafrés, sin embargo, todo parece indicar que esta imitación la realiza muy bien y ha regresado, en esta nueva temporada, para coronarse como el ganador. Nuevamente, como aprobación a su talento, el público le gritó 'Feo', como suelen llamarle a Raúl Romero.

"Has hecho un gran trabajo, porque imitar a Raul Romero no es fácil, sus movimientos, sus chistes, su forma de hablar, es un trabajo que has hecho, te felicito, sigue sorprendiendonos con tu talento", fueron las palabras de Maricarmen Marín, quien durante la presentación se notó muy conforme con esta presentación.

Por su parte, Ricardo Moran, no pudo opinar sobre esta puesta en escena, pero durante la canción se le notó alegre por esta performance. Si te perdiste de esta presentación, la cual muestra este incómodo comento, puedes verla en el siguiente video.