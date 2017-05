Kylie Jenner llegó a Cusco esta tarde [VIDEO]

madre Kris llegaron al Cusco esta tarde luego de pasar unas horas en Lima realizando una labor social. Kylie Jenner y suesta tarde luego de pasar unas horas en Lima realizando una labor social.

La modelo y la celebridad están en Perú hace unas horas y desde entonces los fans han compartido fotografías de las dos en Twitter, y las celebridades también han hecho lo suyo de compartir sus momentos en Instagram.

Las estrellas de ‘Keeping Up with the Kardashians’ arribaron cerca de las cinco de la tarde de este martes al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete.

Las famosas estadounidense llegaron con todo su equipo de producción del reality y con muchos guardaespaldas para protegerlas.

Se desconoce dónde se han hospedado y cuándo harán los recorridos turísticos para conocer la Ciudad Inca.