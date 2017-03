Aracely Arámbula reveló detalles de su relación con Luis Miguel y contó algo inesperado | VIDEO

Aracely Arámbula jamás se había pronunciado sobre la historia de amor que vivió con el cantante Luis Miguel. Romance que duró entre el 2005 y 2009. Hoy la mexicana dio detalles de ese intensa relación que vivió y del que nacieron sus dos hijos. La actrizjamás se había pronunciado sobre la historia de amor que vivió con el cantanteRomance que duró entre el 2005 y 2009. Hoy la mexicanaque vivió y del que nacieron sus dos hijos.

“Fue una cosa de la vida, ni lo busqué ni lo buscó. Son cuestiones de destino, de vida, porque tengo dos hijos. Nunca vas a programar, realmente las cosas de dan. Fueron momentos hermosos, especiales”, contó Aracely Arámbula en una entrevista para ‘Suelta la sopa’ de Telemundo.

La artista de 42 años reveló que fue uno de sus grandes amor, quizás el más importante. “Por supuesto, ¿cómo no viví el amor de mi vida si tengo dos hijos maravillosos? Me dicen ‘pero es que es una verdadera historia de amor, o sea nunca me lo hubiera imaginado’. Le digo ‘no, yo lo sé’. Si yo escribiera esta historia sería un éxito porque fue muy hermoso, fue muy único”, confesó.

Aracely Arámbula comentó que tal vez se animaría a escribir un libro contando la historia con el cantante. “Tal vez escribiría un libro pero sabes que es una historia que guardo con mucho amor, con mucho corazón, que quiero contárselas a mis hijos detalle a detalle cuando ellos tengan la edad y la madurez suficiente para entender lo que es el amor”,expresó.

Finalmente dijo que se desilusionó de muchas personas que estaban en su alrededor al finalizar su romance con Luis Miguel. “Sí, por supuesto. Pero no te hablo de desilusionarte de la persona que amas. Te desilusionas más de la gente que está alrededor. Sí, me decepcionaron muchos amigos y mucha gente, muchos que se decían amigos. Pero no importa porque no son parte de mi vida””, contó.