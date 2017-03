Gabourey Sidibe se sometió a cirugía para bajar de peso

La actriz Gabourey Sidibe, recordada por su rol en la cinta Precious se sometió a una cirugía para perder peso en mayo del 2016, ello para preservar su salud luego de ser diagnosticada con diabetes tipo 2.

"Me hice la cirugía bariátrica en la que, según me explicaron me cortarían el estomago a al mitad, eso limita´ria mi capacidad para comer y por lo tanto regularía mi hambre. Asimismo mi química cerebral cambiaría y eso me haría preferir alimentos saludables. Acepté de inmediato porque me di cuenta que mi relación con la comida debía cambiar", señaló la actriz.

PUEDES VER: Gabourey Sidibe: responde burlas con ironía e ingenio

Gabourey ha decidido plasmar todas sus memorias en un libro llamado This Is Just My Face: Try Not to Stare (Esta es simplemente mi cara, intenta no mirar fijamente) que lanzará en mayo próximo y en el que compartirá pasajes de su bulimia y la depresión que sufrió. "No quería preocuparme por los efectos de la diabetes y por eso me hice la cirugía. Ahora amo mi cuerpo", declaró.

"Antes no me gustaban las fotgrafías, ahora me hago selfies uno cada día. Creo que he tardado años en darme cuenta que con lo que nací es hermoso. No hay nada feo en mí. Hay que trate de convencerme que son fea, está perdiendo su tiempo", comparte en un pasaje de su libro.

"Si me hubiese tratado mejor antes, no habría perdido tantos años odiándome a mí misma”, dice la actriz tras aclarar una vez más que no se sometió a una cirugía por belleza, sino por salud.