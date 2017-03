Rosángela Espinoza se muestra sensual en video musical | VIDEO

Rosángela Espinoza se mostró más sensual que nunca al protagonizar el video musical ‘Y qué pasó’ del grupo Extra y Pelo D’ Ambrosio. El videoclip fue subido hace solo unas horas y ya superó las 7 mil vistas.

Como se sabe, la modelo tiene gran habilidad para el baile, pero hace poco tuvo una mala experiencia en el programa reality ‘Esto es Guerra’, debido a que no le gustó los comentarios que recibió de una miembro del jurado.

Yahaira Plasencia, parte del jurado, sentenció a la modelo pero ella amenazó con irse del concurso. “Yo creo que para la salsa tiene que haber fuerza y estoy de acuerdo con Martha. Y creo que eso le faltó a Rosángela. Creo que una puede bailar muy bien. Yo respeto mucho a Rosángela, su trayectoria que tiene y que baila desde los siete años y no sé qué tanta cosa, pero ahora es salsa. Yo no me equivoqué desde un inicio”, señaló la cantante.

Yo no sé en qué momento me has visto bailar. Número uno. Dos. esto para mi es como que no… Yo no estoy de acuerdo. Me he matado ensayando. Que me diga que me falta esas cosas si ella ha bailado conmigo”, explicó la ‘guerrera’.

“Yo estoy de jurado aquí y si no te gusta dime si no lo siento mucho. Es mi opinión y creo que hay que respetar al jurado”, dijo la cantante. “Dime tú por qué crees que estás sentada ahí”, desafió Rosángela Espinoza a Yahaira Plasencia. “Yo soy cantante y bailarina y tengo mas trayectoria y bailarina”, señaló Yahaira Plasencia. Finalmente, la modelo decidió abandonar el programa, pero luego regresó al set.