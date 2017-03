Rosángela Espinoza es sentencia por Yahaira Plasencia y amenaza con irse de EEG | VIDEO

Intenso e incómodo estuvo el programa ‘Esto es guerra’ luego de la visita de Milett Figueroa y la calificación del jurado a las participantes de “Divas”.

La cantante de salsa sentenció a la modelo pero ella amenaza con irse del concurso. “Yo creo que para la salsa tiene que ver fuerza y estoy de acuerdo con Martha. Y creo que eso le faltó a Rosángela. Creo que una puede bailar muy bien. Yo respeto mucho a Rosángela, su trayectoria que tiene y que baila desde los siete años y no sé qué tanta cosa, pero ahora es salsa. Yo no me equivoqué desde un inicio”, señaló la cantante.

“Yo no sé en qué momento me has visto bailar. Número uno. Dos. esto para mi es como que no… Yo no estoy de acuerdo. Me he matado ensayando. Que me diga que me falta esas cosas si ella ha bailado conmigo”, explicó la ‘guerrera’.

“Yo estoy de jurado aquí y si no te gusta dime si no lo siento mucho. Es mi opinión y creo que hay que respetar al jurado”, dijo la cantante.

“Dime tu por qué crees que estás sentada ahí”, desafió Rosángela Espinoza a Yahaira Plasencia. “Yo soy cantante y bailarina y tengo mas trayectoria y bailarina”, señaló Yahaira Plasencia.

Luego de escuchar a los tres jurados, la modelo decidió abandonar el programa aunque María Pía Copello le indicó que ella sabe las reglas del juego. Por lo que modelo regresó al set y se puso junto a Korina Rivadeneira, quien también estaba sentenciada.