Milett Figueroa le responde a Leslie Shaw tras burlas por desafinar al cantar

Milett Figueroa estuvo en el último programa de la ‘Chola’ Chabuca y habló sobre la cantante Leslie Shaw, quien en algún momento cantó el tema ‘Yo soy candela’, ya que fue la canción que interpretó en el Miss Supertalent 2016 y ganó.

Lo cuestionado, fue que tuvo más de un error de afinación en su participación y aún así ganó, eso hizo que reciba una lluvia de críticas en redes sociales. En una ocasión, Leslie cantó el mismo tema mientras conducía su programa ‘Amor de verano’.

“Me parece que (Leslie Shaw) una persona talentosa que canta bien. (…) Soy muy relajada en ese aspecto. Si me imitan o no me imitan, algo debo tener en su cabecita o estar en su cabecita, me imagino, porque no por estar en un programa de televisión va a imitarme. Nadie la obliga a ella a imitar”, dijo Figueroa.

Además, la modelo contó cuál fue la razón por la que se dejó de hablar con el ‘Zorro’ Zupe. “Yo nunca lo negué. Siempre acepté que fue mi amigo o sea yo digo la palabra amistad es muy fuerte. Si lo veía en vez en cuando, Si trabajamos juntos, eso no quiere decir que yo lo desconozca. Yo crezco y maduro y me voy alejando de gente que simplemente no lo necesito en vida y no porque lo estoy utilizando. Porque de repente vamos por caminos diferentes. Yo estoy en otro lado, en otra vida distinta. Miramos totalmente distinto. Uno elige sus amigos”, contó.