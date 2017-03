Mayra Couto embajadora de campaña social #SomosIguales | VIDEO

Al Fondo hay sitio”; hoy protagoniza su mejor papel como embajadora de campaña social, que tiene como único objetivo empoderar al Amor y la paz: #SomosIguales. La actriz Mayra Couto quien en los últimos años llegó a los hogares peruanos a través de las pantallas mediante su personaje de “Grace” en la serie “”; hoy protagoniza su mejor papel como, que tiene como único objetivo empoderar al

Esta Iniciativa nace de la Fundación AIRES quien convoca a Mayra Couto como figura emblemática de esta noble causa que solo busca concientizar a la sociedad para que la violencia, injusticia, desigualdad y rechazo sean aplacadas ya que “El amor es la única arma que le dará paz al mundo”.

Esta no es una anti-campaña en contra la ideología de género “Con mis hijos no te metas”. En principio, no queremos enfocarnos solamente en el tema de orientación sexual, sino en la igualdad dirigida a todos los aspectos del ser humano.

#SomosIguales viene acompañada del tema “Tan Iguales”, canción compuesta para esta campaña por el artista Augusto Carrillo. Además se grabó el Videoclip oficial donde participan diversas figuras del medios.