Premios Óscar 2017: ¿Por qué las figuras de Hollywood llevan listones azules?

Es una muestra de apoyo a la ACLU, también conocida como American Civil Liberties Union. Ellos son una organización con casi 100 años defendiendo y protegiendo los derechos individuales y libertades que la Constitución de Estados Unidos otorga.

O sea están en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los miembros de ACLU asegura que contactaron a los nominados más importantes de los Óscar 2017 para que se unieran a la campaña y ayuden a crear conciencia.

(Sopitas)

#Hamilton's @Lin_Manuel is also wearing a blue @ACLU ribbon. He brought his mom to the #Oscars. pic.twitter.com/yHAxx5Htwt